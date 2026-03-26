வியாழன், 26 மார்ச் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (12:31 IST)

ஏப்ரல் 2ம் தேதி பிரச்சாரத்தை துவங்கும் முக ஸ்டாலின்!.. சூடுபிடிக்கும் அரசியல் களம்!..

mk stalin
தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது. திமுகவை பொருத்தவரை எப்போதும் போல் இல்லாமல் இந்த முறை 23 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. நடிகர் விஜய் திமுகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை பிரிக்கலாம் என்கிற கருத்து நிலவுவதால் வழக்கத்தைவிட அதிகமான கட்சிகளுடன் திமுக கூட்டணி அமைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட துவங்கியிருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துவங்கிவிட்டார் . அதேபோல், தவெக தலைவர் விஜய் வருகிற 28ம் தேதி தான் போட்டியிடவுள்ள பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார். அன்றே அவர் மொத்தம் 5 இடங்களில் சென்னையில் பேசுகிறார்..

இந்நிலையில்தான், திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் வருகிற ஏப்ரல் 2ம் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்க திட்டமிட்டிருக்கிறார். ஏப்ரல் 2ம் தேதி அவர் திருவாரூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார். அதன்பின் தமிழக முழுவதும் பல ஊர்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்து ஏப்ரல் 21ம் தேதி தனது பிரச்சாரத்தை அவர் முடித்துக் கொள்கிறார்..

ஆகாஷ் வீட்டுக்கு ஏன் போகல?. உலக நடிப்புடா சாமி!.. அன்பில் மகேஷை ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலில் அவரின் வாகனத்திற்கு பக்கத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விக்னேஷ் என்கிற கல்லூரி மாணவர் விபத்தில் சிக்கி கடந்த 15 நாட்களுக்கு மேல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்

அந்த பொண்ணு ஏன் புதர்கிட்ட போச்சி?!.. விளாத்திக்குளம் சம்பவத்தில் உளறிய எஸ்.வி.சேகர்!...

சமீபத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் என்கிற கிராமத்தில் பிளஸ் டூ மாணவி தலையில் தாக்கப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.

விஜய்கிட்ட ஒரு மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு!.. வெயிட் பண்ணுங்க!.. பிரபலம் பேட்டி...

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். தமிழ் சினிமாலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்து நாட்டை ஆண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் பட்டியல்.. இந்தியாவின் 2 உணவகங்களுக்கு இடம்..!

ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் 2026 பட்டியல் ஹாங்காங்கில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் இந்திய உணவகங்கள் முதல் 30 இடங்களுக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்துள்ளன.

சோலி முடிஞ்ச்!.. பெட்ரோல் விலையை ஏத்திட்டாங்க!.. நெக்ஸ்ட் என்ன?...

ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருவதால் உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது.

