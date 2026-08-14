டாஸ்மாக்கில் 10 வகை பிராந்திகளுக்கு தடை!.. தவெக அரசு அதிரடி...
தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகையான பிராந்தி மற்றும் ஒரு ரம் வகை மதுபானங்கள் விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. செயற்கை சுவையூட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது உறுதியான நிலையில் என்ரிகா நிறுவனத்தின் 11 வகை மதுபானங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
VSOP Exshaw gold, Honey Bee Fine, Mensclub Deluxe உள்ளிட்ட 10 வகை பிராந்திகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 11 பிராண்டுகள் Transer மற்றும் Sales ஆகியவற்றை உடனடியாக நிறுத்தவும் உத்தரவிட்டப்பட்டிருக்கிறது.
சமீபத்தில் உணவு பாதுகாப்பு துறை நடத்திய சோதனையில் இந்த மதுபானங்களில் சேர்க்கை சுவையூட்டிகள் இந்த மதுபானங்களில் சேர்க்கப்பட்டது உறுதியாகியிருக்கிறது.
சமீபத்தில் உணவு பாதுகாப்பு துறை நடத்திய சோதனையில் இந்த மதுபானங்களில் சேர்க்கை சுவையூட்டிகள் இந்த மதுபானங்களில் சேர்க்கப்பட்டது உறுதியாகியிருக்கிறது.