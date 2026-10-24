  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. adhav arjuna said actors going to delhi
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (08:25 IST)

புது நடிகர்கள் டெல்லிக்கு போறாங்க!.. ஒன்னும் நடக்காது - ஆதவ் அர்ஜுனா

adhav arjuna
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (08:29 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறிவிட்டார். இதையடுத்து, தனுஷ் உள்ளிட்ட சில நடிகர்களுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. தனது பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் பேசிய தனுஷிடம் அரசியலுக்கு வருவதற்கான நோக்கம் தெரிந்தது.

அதோடு, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தனுஷின் நற்பணி மன்றம் சார்பாக நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அதோடு, 2028ம் வருடம் அரசியல் கட்சியை தொடங்கி 2031 தேர்தலை அவர் குறி வைத்திருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்துகொண்டிருக்கிறது. மேலும், சமீபத்தில் தனது அரசியல் கட்சி தொடர்பாக டெல்லிக்கு சென்றாதகவும் சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று ஒரு விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தவெக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இரண்டு கட்சிகளுக்கும் சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை என்கிற ஒரே கொள்கைதான். அனைத்து முஸ்லிம் கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து 2029 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும்.. இந்தியாவில் மதச்சார்பற்ற கொள்கையின் வெற்றி தமிழகத்திலிருந்து உருவாக்கப்படும்.. இதை உடைப்பதற்காகத்தான் புதிய நடிகர்கள் டெல்லிக்கு சென்று உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.. அதெல்லாம் ஒன்று நடக்காது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இது ஒன்னும் புதுசுல்லயே!.. தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி திருமா கருத்து!...

வரியை குறைத்த விஜய் - நன்றி தெரிவித்த இண்டிகோ

வரியை குறைத்த விஜய் - நன்றி தெரிவித்த இண்டிகோதமிழக முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அறிவிப்புகளையும் அவர் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். நிறைய விஷயங்களை மாற்ற வேண்டும், புதிய திட்டங்களை கொண்டு வரவேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார்.

2029 பிரதமர் யார்னு நாங்கதான் முடிவு பண்ணுவோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா

2029 பிரதமர் யார்னு நாங்கதான் முடிவு பண்ணுவோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சி அமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது முதல் கட்சியாக ஆதரவு கொடுத்தது காங்கிரஸ்.

100 வருஷம் ஆனாலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி கிடையாது - ஆதவ் அர்ஜுனா

100 வருஷம் ஆனாலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி கிடையாது - ஆதவ் அர்ஜுனா2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப்போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

தனுஷ் வரார்!.. தவெகவுக்கு பயம் வந்துடுச்சி!.. சேகர் பாபு பேட்டி...

தனுஷ் வரார்!.. தவெகவுக்கு பயம் வந்துடுச்சி!.. சேகர் பாபு பேட்டி...விஜயை பின் தொடர்ந்து தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்ற சில நடிகர்களுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருக்கிறது. இருவரும் தங்களின் ரசிகர்கள் மன்றங்களை நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி வருகிறார்கள். இதில், தனுஷ் இன்னும் வேகமாக இருக்கிறார்.

கோதுமை ரொட்டியில் போலி!.. ஏமாற்றிய பிரிட்டானியா நிறுவனம்!.. ஒரு லட்சம் அபராதம்!..

கோதுமை ரொட்டியில் போலி!.. ஏமாற்றிய பிரிட்டானியா நிறுவனம்!.. ஒரு லட்சம் அபராதம்!..இந்தியாவிலுள்ள முக்கிய நிறுவனத்தில் பிரிட்டானியாவும் ஒன்று. பல வருடங்களுக்கும் மேல் இந்த நிறுவனம் பல உணவு பொருட்களையும் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது.