AI Data Center அமைக்க 2 லட்சம் மரங்களை வெட்டிய Google!.. பின்லாந்தில் அதிர்ச்சி...
இணையத்தில் பல சேவைகளையும் வழங்கி வரும் Google உலகின் பட பல இடங்களிலும் Data Center பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதில் பின்லாந்தும் ஒன்று.
பின்லாந்தில் டேட்டா சென்டர் அமைக்க உரிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாமல் 2.5 லட்சம் மரங்களை கூகுள் நிறுவனம் வெட்டி சாய்த்திருக்கிறது. முஹோஸ், கஜானி ஆகிய பகுதிகளில் 1309 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருந்த காடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
விஷயம் தெரிந்து கட்டுமான பணிகளை உடனடியாக நிறுத்துமாறு பின்லாந்து அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து கூகுள் இதற்கு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டுள்ளது.
விஷயம் தெரிந்து கட்டுமான பணிகளை உடனடியாக நிறுத்துமாறு பின்லாந்து அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து கூகுள் இதற்கு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டுள்ளது.