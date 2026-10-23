  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. thirumavalavan comment about dhanush entry
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (19:26 IST)

இது ஒன்னும் புதுசுல்லயே!.. தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி திருமா கருத்து!...

dhanush
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (19:29 IST)
google-news
நடிகர் விஜயை தொடர்ந்து தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்றவர்கள் பின்னாளில் அரசியலுக்கு வருவார்கள் என கணிக்கப்படுகிறது. இதில், தனுஷ் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவரின் ரசிகர் மன்றங்கள் நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் என சொல்லப்படுகிறது. 2028ம் ஆண்டு அரசியல் கட்சி அறிவித்து 2031 சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரின் கட்சியினர் போட்டியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த திருமாவளவன் ‘தனுஷுக்கு அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இருக்கிறது என்பது ஊடகங்களின் யூகங்களாகத்தான் இருக்கிறது. அவர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. எனவே, அதன் மீது கருத்து சொல்ல முடியாது.

நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது தமிழ்நாடு அரசியலில் புதிதல்ல.. நடிகர் விஜய்தான் முதன் முதலில் இதை தொடங்கி வைத்தார் எனவும் சொல்ல முடியாது.. திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு அல்லது கலை உலக தொடர்பு என்பது அரசியலில் தீவிரமாக இருக்கிறது.. எனவே திரைத்துறையிலிருந்து நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவதை புதிய வரவு என பார்க்க முடியாது’ என தெரிவித்திருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
5 நிமிஷத்தில் விற்று தீர்ந்த iPhone Duo!.. பயணர்கள் அதிர்ச்சி...

இது ஒன்னும் புதுசுல்லயே!.. தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி திருமா கருத்து!...

இது ஒன்னும் புதுசுல்லயே!.. தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி திருமா கருத்து!...நடிகர் விஜயை தொடர்ந்து தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்றவர்கள் பின்னாளில் அரசியலுக்கு வருவார்கள் என கணிக்கப்படுகிறது.

5 நிமிஷத்தில் விற்று தீர்ந்த iPhone Duo!.. பயணர்கள் அதிர்ச்சி...

5 நிமிஷத்தில் விற்று தீர்ந்த iPhone Duo!.. பயணர்கள் அதிர்ச்சி...Blinkit-ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புதிய iPhone Duo-வின் அனைத்து ஸ்டாக்குகளும் விற்பனை தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே விற்று தீர்ந்துவிட்டன.

AI Data Center அமைக்க 2 லட்சம் மரங்களை வெட்டிய Google!.. பின்லாந்தில் அதிர்ச்சி...

AI Data Center அமைக்க 2 லட்சம் மரங்களை வெட்டிய Google!.. பின்லாந்தில் அதிர்ச்சி...இணையத்தில் பல சேவைகளையும் வழங்கி வரும் Google உலகின் பட பல இடங்களிலும் Data Center பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதில் பின்லாந்தும் ஒன்று.

பசுமை தமிழகம் நோக்கி தமிழக அரசு: 1 கோடி மரங்களுக்கு டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை!

பசுமை தமிழகம் நோக்கி தமிழக அரசு: 1 கோடி மரங்களுக்கு டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை!தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் 'நகர்ப்புற மரங்கள் தகவல் அமைப்பு 2.0' என்ற புரட்சிகரமான திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழக வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சுமார் 1 கோடி மரங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுக்கப்பட உள்ளன.

வெளிநாடு செல்ல முயன்ற வீரமணி மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு!..

வெளிநாடு செல்ல முயன்ற வீரமணி மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு!..சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.