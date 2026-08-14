கரூரில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு வேலை கொடுக்க கூடாது என்று சொல்வதற்கு நீங்கள் யார்? தடையை விலக்கிய உச்சநீதிமன்றம்..
கரூரில் உயிரிழந்தோரின் குடும்ப வாரிசுகளுக்கு அரசு பணி வழங்கப்பட்டதை ரத்து செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.
அரசின் கொள்கை முடிவுகளில் நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் வேலை வழங்குவதை எதிர்த்து கேள்வி எழுப்புவதற்கு யாருக்கு உரிமை உள்ளது என்றும், வாரிசுகளுக்கு நிவாரணம் அல்லது வேலை வழங்குவதில் என்ன தவறு உள்ளது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
இந்த வழக்கின் விசாரணையின்போது, மனிதநேய அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டிய நிவாரண உதவிகளையும் வேலைவாய்ப்புகளையும் தடை செய்வது சரியல்ல என்ற கருத்து எழுந்துள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு பணியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இந்த இடைக்கால தடை பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
அரசின் கொள்கை முடிவுகள் மற்றும் நல்வாழ்வு திட்டங்களை செயல்படுத்தும் அதிகாரத்தில் நீதிமன்றங்கள் எல்லை மீறி தலையிட கூடாது என்ற வாதத்திற்கு இந்த உத்தரவு வலு சேர்த்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தத்தில், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்கும் வகையில் வெளியாகியுள்ள இந்த தீர்ப்பு மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva