  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Vijay Puts Ramanathapuram on the Industrial Map with Rs 1,000 Crore Investment
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (12:06 IST)

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை தொழில் வரைபடத்தில் கொண்டு முதல்வர் விஜய்.. ரூ.1000 கோடி முதலீடு...

vijay
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:06 IST)
google-news
ராமநாதபுரம் மாவட்டம்  தொழில் வரைபடத்திலேயே இல்லை என்ற நிலை மாறி, தற்போது பெரும் புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சராக  விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு, அவரது நேரடி மற்றும் தீவிரமான முயற்சியின் மூலம் ராமநாதபுரத்திற்கு பெருமளவு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதன் ஒரு கட்டமாக, ஒரே ஒரு நேரடி வேண்டுகோளின் பலனாக, ராமநாதபுரத்தில் ரூபாய் 1,000 கோடி மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட முதலீடு வரவுள்ளது.
 
இந்த புதிய தொழில் முதலீட்டின் மூலமாக அப்பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு 10,000 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. இதில் மிக சிறப்பாக 90 சதவீத வேலைவாய்ப்புகள் பெண்களுக்கே வழங்கப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் அப்பகுதி பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரமும் வாழ்க்கை தரமும் மேம்படும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
 
தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்பது சென்னை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமானதாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக, தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி மாவட்டமான ராமநாதபுரம் போன்ற பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கும் அந்த வளர்ச்சி முழுமையாக சென்றடைய வேண்டும் என்பதே உண்மையான வளர்ச்சியாகும். 
 
அதையே தற்போதைய 'விஜய் மாடல்' ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்திக் காட்டியுள்ளது. வரைபடத்திலிருந்த ஒரு மாவட்டத்தை, துடிப்பான தொழில் வரைபடத்தில் வெற்றிகரமாக மாற்றி அமைத்துள்ளார் நமது அண்ணன் விஜய்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இது தப்பு!.. தவெகவுக்கு சரிவு ஆரம்பிக்குது!.. பத்திரிக்கையாளர் மணி சொல்றத கேளுங்க!..

மானை வேட்டையாடிய 3 பேரை என்கவுண்டர் செய்த வனத்துறை!....

மானை வேட்டையாடிய 3 பேரை என்கவுண்டர் செய்த வனத்துறை!....மான்களை வேட்டையாடக்கூடாது என பல வருடங்களுக்கு முன்பே இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்தது.

அம்மாவ கேட்டாதான் அப்பா யாருன்னு தெரியும்!.. நயினார் நகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு!...

அம்மாவ கேட்டாதான் அப்பா யாருன்னு தெரியும்!.. நயினார் நகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு!...நயினர் நாகேந்திரன் ஏற்கனவே ஒருமுறை ‘முதலில் விஜயை திரிஷாவை விட்டு வர சொல்லுங்க’ என சர்ச்சையாக பேசினார்

தளபதி விஜய் சாலை!. முதல்வருக்கு வேறமாறி நன்றி சொன்ன கிராம மக்கள்!...

தளபதி விஜய் சாலை!. முதல்வருக்கு வேறமாறி நன்றி சொன்ன கிராம மக்கள்!...கடந்த திமுக ஆட்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகில் உள்ள பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு முடிவெடுத்தது.

விஜயோட ஆசையே இதுதான்!. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. ஹைப் ஏத்தும் எஸ்.ஏ.சி!..

விஜயோட ஆசையே இதுதான்!. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. ஹைப் ஏத்தும் எஸ்.ஏ.சி!..நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறியுள்ளார்.

திமுக இதைத்தான் பண்ணும்!. அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம்!.. விஜய்க்கு ஐடியா கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்!...

திமுக இதைத்தான் பண்ணும்!. அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம்!.. விஜய்க்கு ஐடியா கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.