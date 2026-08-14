ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை தொழில் வரைபடத்தில் கொண்டு முதல்வர் விஜய்.. ரூ.1000 கோடி முதலீடு...
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொழில் வரைபடத்திலேயே இல்லை என்ற நிலை மாறி, தற்போது பெரும் புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு, அவரது நேரடி மற்றும் தீவிரமான முயற்சியின் மூலம் ராமநாதபுரத்திற்கு பெருமளவு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதன் ஒரு கட்டமாக, ஒரே ஒரு நேரடி வேண்டுகோளின் பலனாக, ராமநாதபுரத்தில் ரூபாய் 1,000 கோடி மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட முதலீடு வரவுள்ளது.
இந்த புதிய தொழில் முதலீட்டின் மூலமாக அப்பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு 10,000 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. இதில் மிக சிறப்பாக 90 சதவீத வேலைவாய்ப்புகள் பெண்களுக்கே வழங்கப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் அப்பகுதி பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரமும் வாழ்க்கை தரமும் மேம்படும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்பது சென்னை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமானதாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக, தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி மாவட்டமான ராமநாதபுரம் போன்ற பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கும் அந்த வளர்ச்சி முழுமையாக சென்றடைய வேண்டும் என்பதே உண்மையான வளர்ச்சியாகும்.
அதையே தற்போதைய 'விஜய் மாடல்' ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்திக் காட்டியுள்ளது. வரைபடத்திலிருந்த ஒரு மாவட்டத்தை, துடிப்பான தொழில் வரைபடத்தில் வெற்றிகரமாக மாற்றி அமைத்துள்ளார் நமது அண்ணன் விஜய்.
Edited by Siva