பசுமை தமிழகம் நோக்கி தமிழக அரசு: 1 கோடி மரங்களுக்கு டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை!
தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் 'நகர்ப்புற மரங்கள் தகவல் அமைப்பு 2.0' என்ற புரட்சிகரமான திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழக வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சுமார் 1 கோடி மரங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுக்கப்பட உள்ளன.
இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் தனித்துவமான ஜிபிஎஸ் இடம், வயது, உயரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட தகவல்களுடன் கூடிய டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மரங்களின் உடல்நிலை பரிசோதிக்கப்படும். மரங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டப்பட்டால், அதுகுறித்து பொதுமக்கள் செயலி மூலம் நேரடியாகப் புகார் அளிக்க முடியும். மேலும், மரங்களின் நிலவரங்களை முதல்வர் நேரடியாகக் கண்காணிக்கும் சிறப்பு வசதியும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும், புயல் போன்ற பேரிடர் காலங்களில் ஆபத்தான மரங்களைக் கண்டறியவும், சர்வதேச அளவில் 'கார்பன் கிரெடிட்' பெறவும் இத்திட்டம் பெரிதும் உதவும். இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த 'சிஸ்டம் இன்டக்ரேட்டர்' தேர்வுக்கான டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வரும் 13.11.2026-க்குள் தகுதியான ஐடி நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.