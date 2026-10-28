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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (10:29 IST)

மதுரை - தாம்பரம் இடையே 3 சிறப்பு ரயில்கள்!.. பயணிகள் கவனத்திற்கு!..

special train
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (10:30 IST)
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தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை அவ்வப்போது சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும். அது தொடர்பான அறிவிப்புகளையும் வெளியிடுவார்கள். அந்த வகையில் மதுரையில் இருந்து தாம்பரத்திற்கு செல்லும் மூன்று சிறப்பு ரயில்கள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அக்டோபர் 30ம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு மதுரையில் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் மறுநாள் காலை 6.30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும். அக்டோபர் 31ம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு மதுரையில் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் மறுநாள் அதிகாலை 3 மணிக்கு தாம்பரம் செல்லும். மதுரையில் நவம்பர் 1ம் தேதி இரவு 8.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் மறுநாள் அதிகாலை 4.15 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது.

மதுரை டு தாம்பரம் இதே என சிறப்புகளுக்கு இன்று காலை 8 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கி இருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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