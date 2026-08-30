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  4. Southern Railway Extends Services of 14 Special Trains Till September
Written By SIVA SIVA

சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு 14 சிறப்பு ரயில்கள்: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு...

Southern Railway
Written By: SIVA
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (09:35 IST)
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தாம்பரம் மற்றும் சென்னை எழும்பூரிலிருந்து தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் 14 வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களின் சேவை செப்டம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெற்கு ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நீட்டிப்பின்படி, தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூர் சிறப்பு ரயில் (06059/06060) செப்டம்பர் 12 முதல் 27 வரையிலும், சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில் (06045/06046) செப்டம்பர் 4 முதல் 27 வரையிலும் தொடர்ந்து இயங்கும். மேலும், மங்களூரு - சென்னை சென்ட்ரல் (06126), எழும்பூர் - மங்களூரு (06125) மற்றும் போத்தனூர் - சென்னை சென்ட்ரல் (06028) ஆகிய ரயில்களின் சேவைகளும் செப்டம்பர் இறுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
இதேபோல, திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் (06030/06029) மற்றும் திருநெல்வேலி - தாம்பரம் (06166, 06070/06069) இடையிலான வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களும் செப்டம்பர் 29 வரை தொடர்ந்து இயக்கப்படும். இந்தச் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கவுள்ளதால், தென் மாவட்டங்களுக்குப் பயணம் செய்யும் பயணிகள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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