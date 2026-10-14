தீபாவளி பண்டிகை!.. 95 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்!.. ரயில்வே நிர்வாகம் தகவல்!...
வருகிற நவம்பர் 8ம் தேதி இந்தியா முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு சென்னையிலிருந்து மட்டும் 9 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். அவர்களின் பெரும்பாலானோர் ரயில் பயணத்தை தேர்வு செய்வார்கள்.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி ரயில் டிக்கெடுக்கான முன்பதிவு 60 நாட்களுக்கு முன்பே தொடங்கி விடும். ஆனால் எல்லோருக்கும் டிக்கெட் கிடைப்பதில்லை. இந்நிலையில்தான், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 90க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த வருட தீபாவளிக்கு நாடு முழுவதும் 85 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன.. இந்த வருடம் 95 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும்.. அதேநேரம் பயணிகள் தேவைக்கேற்ப கடைசி நேரத்தில் அது மாறுபடும்.. சென்னையிலிருந்து நெல்லை, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில் மதுரை, கன்னியாகுமரி போன்ற தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்குவது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும் எனவும் ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
கடந்த வருட தீபாவளிக்கு நாடு முழுவதும் 85 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன.. இந்த வருடம் 95 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும்.. அதேநேரம் பயணிகள் தேவைக்கேற்ப கடைசி நேரத்தில் அது மாறுபடும்.. சென்னையிலிருந்து நெல்லை, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில் மதுரை, கன்னியாகுமரி போன்ற தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்குவது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும் எனவும் ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.