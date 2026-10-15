சில நிமிடங்களில் விற்றுத் தீர்ந்த ஆயுத பூஜை சிறப்பு ரயில் டிக்கெட்டுகள்
ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில், முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே பெரும்பாலான டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன.
பண்டிகை கால கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில் ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமியை முன்னிட்டு மொத்தம் 5 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பே ஏராளமான பயணிகள் ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் பெற தயாராக இருந்தனர். காலை 8 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கியதும் ஒரே நேரத்தில் அதிகமானோர் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயன்றதால், இருக்கைகள் வேகமாக நிரம்பின.
குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களுக்கு பயணிகள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. முன்பதிவு தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே பல ரயில்களில் உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் கிடைக்காமல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நிலைக்கு சென்றது.
இதனால் ஆயுத பூஜை விடுமுறைக்கு சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த பல பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்றும், அதிக பெட்டிகளை இணைத்து கூடுதல் இருக்கைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.