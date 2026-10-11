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Written By SIVA SIVA

விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் உள்பட 3 மெட்ரோ வேண்டும்: பிரதமரிடம் முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை...

தமிழக அரசு
Written By: SIVA
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (16:26 IST)
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தமிழகத்தில் போக்குவரத்து உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், சென்னைக்கு வெளியேயும் மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை விரிவாக்கம் செய்யக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் நேரடியாகக் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். மதுரை மற்றும் கோவை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களைச் விரைவாகச் செயல்படுத்த அனுமதிக்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
 
அத்துடன், சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் கட்டம்-3  விரிவாக்கத்திற்கும் விரைவில் ஒப்புதல் அளிக்குமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த 3-ஆம் கட்ட திட்டத்தில் முக்கியமாக பின்வரும் 3 வழித்தடங்களை இணைக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது:
 
1. சென்னை விமான நிலையம் முதல் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் வரை
2. பூவிருந்தவல்லி முதல் சுங்குவாசத்திரம் வரை
3. கோயம்பேடு முதல் பட்டாபிராம் வரை
 
மாநிலத்தின் முக்கிய வணிக மற்றும் போக்குவரத்துப் பகுதிகளை இணைக்கும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு விரைந்து அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு சார்பில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த மெட்ரோ திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் பட்சத்தில், சென்னை, மதுரை மற்றும் கோவை நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவில் குறைவதுடன் பொதுமக்களின் பயண நேரமும் மிச்சமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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