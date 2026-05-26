  4. seventeen year old boy killed eleven year old boy
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (14:26 IST)

மதுபோதையில் காரை ஓட்டிய 17 வயது சிறுவன்!.. விபத்தில் 11 வயது சிறுவன் மரணம்!..

தற்போது சிறுவர்கள் கூட மது அருந்த தொடங்கிவிட்டனர். அதிலும் மது அருந்திவிட்டு சிறுவர்கள் காரை ஓட்டும் அதிர்ச்சி சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.. அப்படி சிறுவர்கள் காரை ஓட்டும் போது பல இடங்களில் விபத்து ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில்தான், 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் மது அருந்துவிட்டு காரை வேகமாக செலுத்தி 11 வயது சிறுவனின் உயிரை பறித்திருக்கிறார்.

திருப்பத்தூர் அடுத்துள்ள கூடப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் சந்துரு. இவர் சென்னையில் பானிபூரி கடை நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகளும், மௌனிஷ் என்கிற 11 மகனும் இருக்கிறார். தற்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விட்டிருப்பதால் மூன்று குழந்தைகளும் தன் தந்தையை பார்ப்பதற்காக சமீபத்தில் சென்னை சென்றனர். அதன்பின் நேற்று அவர்கள் மூவரையும் ரயிலில் ஜோலார்பேட்டைக்கு சந்துரு அனுப்பி வைத்துள்ளார். அவர்கள் மூவரையும் அவரின் தாத்தா பெருமாள் இரு சக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார்..

அப்போது சாலையை கடக்க அவர்கள் முயன்ற போது வேகமாக வந்த கார் ஒன்று அவர்கள் மீது மோதியது. அதில் பைக்கில் இருந்த 4 பேரும் தூக்கி வீசப்பட்டனர். அதில் சிறுவன் மௌனிஷின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.. அருகில் இருந்தவர்கள் நான்கு பேரையும் ஆம்புலன்ஸ் வண்டியில் ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

ஆனால் மௌனிசுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதால் அவர் வரும் வழியில் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர். மற்ற மூவரும் சிறு காயங்களோடு உயிர் தப்பித்தனர். மருத்துவமனையில் சிறுவனின் உடலை பார்த்து சிறுவனைன் தாய், சகோதரிகள் மற்றும் தாத்தா ஆகியோர் கதறி அழுத சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. விசாரணையில் காரை ஓட்டியது 17 வயது சிறுவன் என்பதும் அவன் மது அருந்தி வாகனத்தை ஓட்டியதும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிறுவனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

