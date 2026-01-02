வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
Written By Siva

கடலுக்குள் விழுந்த கார்.. ஒருவர் பரிதாப பலி.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்..!

கடலுக்குள் விழுந்த கார்.. ஒருவர் பரிதாப பலி.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்..!
ஆந்திர மாநிலம் அந்தர்வேதி கடற்கரையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் பெரும் சோகத்தில் முடிந்தது. 
 
பெங்களூருவில் பணிபுரியும் காக்கிநாடாவை சேர்ந்த இளைஞர்கள் குழு, புத்தாண்டை வரவேற்க கடற்கரைக்கு வந்துள்ளனர். நள்ளிரவு 12 மணியளவில் அவர்கள் தங்களது எச்யுவி காரை கடற்கரை மணலில் வேகமாக ஓட்டியுள்ளனர். அப்போது கோதாவரி நதி கடலில் சங்கமிக்கும் சாகர சங்கமம் பகுதியில் கார் எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆழமான கடல் பகுதிக்குள் பாய்ந்தது.
 
இந்த விபத்தின் போது காரை ஓட்டி சென்ற ஸ்ரீதர் என்ற இளைஞர் வாகனத்திற்குள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டார். அவருடன் இருந்த கோபி என்ற மற்றொரு இளைஞர் கார் மூழ்குவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பு வெளியே குதித்து உயிர் தப்பினார். 
 
தகவலறிந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். வியாழக்கிழமை அதிகாலை கிரேன் உதவியுடன் கடலுக்குள் மூழ்கிய கார் மீட்கப்பட்டது. காரின் ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஸ்ரீதரின் உடல் சடலமாக மீட்கப்பட்டது.
 
புத்தாண்டு மகிழ்ச்சி ஒரு உயிரிழப்பில் முடிந்திருப்பது அந்தப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

