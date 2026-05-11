  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. senthil balaji sp velumani meeting in assembly
Written By
Last Modified: Monday, 11 May 2026 (14:34 IST)

செந்தில் பாலாஜி - வேலுமணி திடீர் சந்திப்பு!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு!..

senthil balaji
Publish: Mon, 11 May 2026 (14:34 IST) Updated: Mon, 11 May 2026 (14:37 IST)
google-news
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைத்தபின் அரசியலில் பல திடீர் திருப்பங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டமன்றம் இன்று கூடியது.

விஜய் முதல்வராகவும், உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் சட்டசபையில் விவாதிக்க போகிறார்கள். இன்று சட்டசபையில் தவெக, அதிமுக, திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏக்களாக பதவி ஏற்று கொண்டனர்..

ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் உள்ள சிவி சண்முகம் இன்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க வரவில்லை. இன்று காலை சட்டசபைக்கு வந்துவிட்டு பதவியேற்காமல் அவர் சென்றுவிட்டார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமை மீது அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சிவி சண்முகமும், எஸ்.பி வேலுமணியும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை செய்து வருகிறார்கள்.

அதில், அதிமுகவில் 39 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு எஸ்பி வேலுமணிக்கு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர்களில் யாரும் இன்று சட்டசபையில் பழனிச்சாமியை சந்திக்காமல் சட்டசபைக்கு சென்றுவிட்டனர். அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த சூழலில் திமுக எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் எஸ்பி வேலுமணியும் நீண்ட நேரம் ஆலோசனை செய்து வருவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து செந்தில் பாலாஜி திமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது. ஏனெனில், கோவையில் வெற்றிபெற்றபின் செந்தில் பாலாஜி இதுவரை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நேரில் சென்று சந்திக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.
அடுத்த கட்டுரையில்
பழனிச்சாமிக்கு 17 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே ஆதரவு!.. அதிமுகவில் அதிர்ச்சி..

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.