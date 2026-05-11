Last Modified: Monday, 11 May 2026 (14:21 IST)

டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. மோடி, அமித்ஷா உள்ளிட்ட பலரையும் சந்திக்க திட்டம்!...

நடிகராக இருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறிய விஜய் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றதன் மூலம் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகளில் கிடைத்த நிலையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட்,விசிக மற்றும் முஸ்லீக் கட்சிகளின் துணையோடு தவெக ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது..

நேற்று விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்ட நிலையில் இன்று சட்ட சட்டப்பேரவையில் பெரம்பூர் எம்எல்ஏவாக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். அவரோடு தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அதிமுக, திமுக எம்எல்ஏக்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டார்கள்.

இந்நிலையில், தமிழக மற்றும் தேசிய அரசியல் தலைவர்களை தொடர்ந்து சந்திக்க திட்டமிட்டு இருக்கிறார் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய். இன்று மாலை 3 மணியளவில் அளவில் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை அவரின் இல்லத்தில் விஜய் சந்திக்கவிருப்பதாக ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், விரைவில் டெல்லி செல்லும் விஜய் பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோரை சந்திக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி - வேலுமணி திடீர் சந்திப்பு!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு!..

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!தமிழக சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற புதிய எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில், அரசியல் களம் வியக்கும் வகையிலான சில சுவாரசியமான சந்திப்புகள் அரங்கேறின.