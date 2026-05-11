திங்கள், 11 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 11 மே 2026 (12:28 IST)

பழனிச்சாமிக்கு மவுசு போச்சு!.. சட்டசபையில் கெத்து காட்டிய எஸ்.பி.வேலுமணி!...

sp velumani eps
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என நான்குமுனை போட்டி நிலவியது. வாக்கு எண்ணிக்கையில் தவெக முதலிடத்திற்கும், திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கும் சென்றது. அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றது. நாம் தமிழர் கட்சி 4வது இடத்திற்கும் சென்றது. அக்கட்சி எந்த தொகுதியிலும் வெற்றிபெறவில்லை.

அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக முதல்வர் பழனிச்சாமி பொறுப்பேற்றபின் அந்த கட்சி தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. அதுவும் இந்த முறை எதிர்க்கட்சியாக கூட அதிமுக அமர முடியாத நிலை. இதனால்,  எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தலைமை மீது கட்சிக்குள் அதிருப்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக எஸ்.பி வேலுமணி மற்றும் சிவி சண்முகம் ஆகியோர் தனியாக செயல்பட தொடங்கியிருக்கிறார்கள். கடந்த சில நாட்களாக அவர்கள் அதிமுக எம்எல்ஏ அவர்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள்...

மேலும், அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவராக எஸ்பி வேலுமணியை தேர்ந்தெடுப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. முதலில் சட்டமன்றத்தில் பழனிச்சாமியின் பதவியை பறித்துவிட்டு மெல்ல மெல்ல அவரை பொதுச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு முக்கிய பதவிக்கு அவர்கள் வருவதற்கும் முடிவு செய்திருப்பதாக தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், இன்று சட்டசபை கூடிய போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். ஆனால் பழனிச்சாமியை விட வேலுமணி பதவியேற்றபோது அதிக எண்ணிக்கையிலான எம்எல்ஏக்கள் மேஜையை தட்டி உற்சாகமாக வரவேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது..

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் கீர்த்தனா. 29 வயதில் அமைச்சரானவர் இவர்

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதன்பின் 4 நாட்களாக இருந்த இழுபறி முடிவுக்கு வந்து தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்ட நிலையில் நேற்று காலை தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடம் என்ற சர்ச்சை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த விளக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com