தொடர்புடைய செய்திகள்
- 2 சீட் வச்சிக்கிட்டு இவங்க பண்ற அலப்பறை இருக்கே!.. திருமாவை நக்கலடித்த சனம் ஷெட்டி!..
- ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு என் வாழ்த்துக்கள்!.. பழனிச்சாமி டிவிட்!. பின் வாங்கியதா அதிமுக?..
- தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி.. பழனிச்சாமி முதல்வர்!.. தம்பிதுரை பேட்டி...
- எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்க முயற்சி செய்த செங்கோட்டையன்?!.. கோபத்தில் பழனிச்சாமி!...
- 2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க!. எல்லாமே நம்மகிட்ட வரும்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை!...
எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்காத சி.வி சண்முகம்!.. பின்னணி என்ன?..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் பெற்ற விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது.
தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். மேலும், சட்டசபை துவங்கிய போது விஜய் உள்ளிட்ட தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் திமுக. அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோருமே பதவியேற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான சிவி சண்முகம் மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி ஏற்கவில்லை.
இன்று காலை சட்டப்பேரவைக்கு வந்த சி.வி சண்முகம் பதவியேற்காமலேயே திரும்பி சென்றுவிட்டார். அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் எழுந்துள்ள நிலையில் சிவி சண்முகம் எம்.எல்.ஏ-வாக பதவியேற்காமல் போனது அரசியல்வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்பட்டிருக்கிறது. பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக தொடர்ந்த் தோல்வியை சந்தித்து வருவதால் கோபமடைந்த சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி ஆகியோர் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். மேலும், சட்டசபை துவங்கிய போது விஜய் உள்ளிட்ட தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் திமுக. அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோருமே பதவியேற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான சிவி சண்முகம் மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி ஏற்கவில்லை.
இன்று காலை சட்டப்பேரவைக்கு வந்த சி.வி சண்முகம் பதவியேற்காமலேயே திரும்பி சென்றுவிட்டார். அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் எழுந்துள்ள நிலையில் சிவி சண்முகம் எம்.எல்.ஏ-வாக பதவியேற்காமல் போனது அரசியல்வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்பட்டிருக்கிறது. பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக தொடர்ந்த் தோல்வியை சந்தித்து வருவதால் கோபமடைந்த சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி ஆகியோர் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்த கட்டுரையில்
கிளம்பும்போது விஜய்க்கு வணக்கம் சொன்ன உதயநிதி!.. சட்டப்பேரவையில் சம்பவம்!..
மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.