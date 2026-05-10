Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (08:46 IST)

அதிமுகவில் தலைமை மாற்றம்? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மூத்த அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி!

தமிழக அரசியலில் தற்போது அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரங்கள் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, கடந்த தேர்தல்களில் தொடர்ச்சியாக 11 தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இது கட்சி நிர்வாகிகளிடமும், அடிமட்ட தொண்டர்களிடமும் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களே தலைமைக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளனர்.
 
குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. தொடர் தோல்விகளுக்கு பொறுப்பேற்று ஒரு புதிய தலைமைக்கு வழிவிட வேண்டும் என்பதே இவர்களது முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த சூழலில், இன்று காலை 9 மணிக்கு சென்னையில் உள்ள இபிஎஸ் இல்லத்தில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவசரமாக கூடுகிறது. இந்த முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தில் கட்சியின் உட்கட்சி பூசல்கள் குறித்தும், தலைமை மாற்றம் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது.
 
தன்னை காத்துக் கொள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி புதிய வியூகம் அமைப்பாரா அல்லது மூத்த நிர்வாகிகளின் அழுத்தத்திற்கு பணிந்து பதவி விலகுவாரா என்பதில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியில் வெடித்துள்ள இந்த உட்கட்சி மோதல், அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.விஜயின் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் , இந்திய கம்யூனிஸ்ட் , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என எல்லா கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் தவெகவிற்கு தற்போது 120 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்.

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பதற்றத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. 120 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதற்காக தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று ஆளுநரை சந்திக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அவர் தனது இல்லத்திலிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், எதிர்பாராத திருப்பமாக ஆளுநர் அர்லேகர் கேரளா புறப்பட்டு சென்றதால், இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறவில்லை.

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2, விடுதலை சிறுத்தை 2, இந்திய யூனியன் முஸ்ட்லீம் லீக் 2 என ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துவிட்டது.

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..தவெக ஆட்சியில் அமருமா? விஜய்க்கு போதுமான ஆதரவு கிடைக்குமா? விஜய் முதல்வராவாரா? என கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சம்பவங்கள் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

