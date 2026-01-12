திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
Written By BALA
திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (14:15 IST)

சிபிஐ விசாரணை!.. சிங்கம் வாயில சிக்கிட்டாரு விஜய்!.. செல்வப்பெருந்தை நக்கல்!..

கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை செய்வதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது போலீசார் அனுமதி கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் அவரின் வாகனம் சென்ற போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. விஜய் 12:30 மணிக்கு அங்கு வருவதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில் காலை முதலே அவரை பார்ப்பதற்காக பல்லாயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர். அவர்களுக்கு தண்ணீர் மற்றும் உணவு வசதிகள் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கப்படவில்லை எனத்தெரிகிறது.

ஒருபக்கம் விஜயின் பிரச்சார வாகனம் கூட்டத்திற்கு இடையில் வந்த போதும், அவர் பேசிக்கொண்டிருந்த போதும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் பலரும் மயக்கமடைந்தனர்.. உடனே அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். ஆனால், பலரும் உயிரிழந்த நிலையில் வந்ததாக மருத்துவர்கள் சொன்னர்கள்.

பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துகொண்டே சென்று ஒருக்கட்டத்தில் 41 பேர் வரை உயிரிழந்ததாக அதிர்ச்சி செய்திகள் வெளியானது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகிறார்கள்.. இது தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இன்று காலை அவர் டெல்லி சென்று சிபிஐ  அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை ‘சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் இருக்கிறார்.. அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.. சிங்கம் வாயில் சிக்கி இருக்கிறார் விஜய்’ என்று நக்கலடித்து இருக்கிறார்.

