திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (13:13 IST)

சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. அவரிடம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் என்ன?.. பரவும் தகவல்!...

vijay
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையில் ஆஜராகும்படி தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சிபிஐ கடந்த 6ம் தேதி சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி இன்று காலை சென்னையிலிருந்து டெல்லி சென்ற விஜய் சிபிஐ அலுவலத்தில் ஆஜராகியிருக்கிறார். பொதுவாக சிபிஐ அதிகாரிகள் என்னென்ன கேள்விகளை கேட்பார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனாலும் விஜயிடம் அவர்கள் என்னென்ன கேள்விகளை முன் வைப்பார்கள் என யூகிக்கலாம்...

சம்பவம் நடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி காலை 8:30 மணிக்கு நாமக்கல்லில் கூட்டம் என அறிவித்த நிலையில் ஏன் சென்னை வீட்டிலிருந்தே காலை 8:30 மணிக்கு நீங்கள் கிளம்பினீர்கள்?.. உங்களை தாமதமாக கிளம்ப சொன்னது யார்?..

கரூரில் 12:30 மணிக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் என போலீசாரிடம் சொல்லப்பட்ட நிலையில் ஏன் மிகவும் தாமதமாக இரவு 7:30 மணிக்கு அந்த பகுதிக்கு வந்தீர்கள்?...

கரூரில் நீங்கள் நுழைந்த போது போலீசார் தவெக நிர்வாகிகளை தொடர்பு கொண்டு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது.. திருப்பி சென்றுவிடுங்கள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சொல்லி அங்கே வாகனத்தை நிறுத்துங்கள் என சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை நிர்வாகிகள் உங்களிடம் சொன்னார்களா?..

அதையும் மீறி ஏன் அங்கு வந்தீர்கள்?.. போலீசார் சொன்னதை கேட்காமல் மக்கள் கூடியிருந்த கூட்டத்திற்கு நடுவே உங்கள் பிரச்சார வேனை விடச் சொன்னது யார்?..

நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது பலரும் மயக்கமடைந்தனர்.. அதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?.. உடனடியாக அவர்களுக்கு ஏன் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வழி செய்யவில்லை?..

உங்களை பார்க்கத்தானே மக்கள் வந்தார்கள்.. ஆனால் அவர்கள் உயிர் போய்க் கொண்டிருந்தபோது நீங்கள் ஏன் அவசரமாக அங்கிருந்து வெளியேறினீர்கள்?. சூழ்நிலையை உங்கள் நிர்வாகிகள் உங்களுக்கு சொன்னார்களா?..

எவ்வளவு வேகத்தில் உங்கள் பிரச்சார வாகனத்தை டிரைவர் ஓட்டினார்?.. ஏன் சாலையில் மிகவும் மெதுவாக அவர் ஓட்டி வந்தார்?.. உங்கள் பிரச்சார வேனின் இரு பக்கத்திலும் தவெக கட்சியினரும், ரசிகர்களும் இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்ததை நீங்கள் ஏன் தடுக்கவில்லை?..

சம்பவம் நடந்து முடிந்தபின் அதைப்பற்றி ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை நீங்கள் இப்போது வரை ஏன் கொடுக்கவில்லை?...

என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள்.. என்னை பார்க்க வந்த மக்களை ஏதும் செய்யாதீர்கள்.. என தமிழக முதல்வரை புகார் சொல்வது போல ஒரு வீடியோ வெளியிட்டீர்கள்.. நீங்கள் அப்படி பேசியதற்கு என்ன ஆதாரம்?.. என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் விஜயிடம் கேட்பார்கள் எனத் தெரிகிறது.

