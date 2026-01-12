திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (12:53 IST)

கரூர் சம்பவம்!.. டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜர்!...

vijay
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக கடந்த பல நாட்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினார்கள். கரூருக்கு நேரில் சென்று பல தகவல்களை சேகரித்தார்கள். குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் பேசினார்கள்.

அதோடு தாவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதாவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோரை டெல்லிக்கு வரவழைத்து அவர்களிடம் வாக்குமூலம் பெற்றார்கள். அதோடு தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. 12ஆம் தேதியான இன்று டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி இன்று காலை சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி சென்றார் விஜய். அதன்பின் லோதி எஸ்டேட் சாலையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார். தற்போது அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அனேகமாக மாலை வரை விசாரணை நடக்கும் என டெல்லி வட்டாரம் சொல்கிறது.

சிபிஐ கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு இன்று இரவு டெல்லியில் தங்குகிறார் விஜய். அதன்பின் நாளை காலை மீண்டும் தனி விமானம் அவர் சென்னை வருகிறார்
. விஜய் செல்லும் வழியிலும், தங்கும் இடத்திலும் அவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

