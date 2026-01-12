திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (13:24 IST)

கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் செய்தது சரிதான்!.. முட்டுக்கொடுக்கும் நாஞ்சில் சம்பத்!...

கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் செய்தது சரிதான்!.. முட்டுக்கொடுக்கும் நாஞ்சில் சம்பத்!...
தமிழக வெற்றிக்கு கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றபோது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.விஜய் பிரச்சார வாகனத்தின் மீது பேசிக்கொண்டிருந்த போது பலரும் மயக்கமடைந்தனர். விஜயும் சில பேருக்கு மேலிருந்து தண்ணீர் பாட்டில்களை தூக்கி எறிந்தார். ஆனால் நிலைமை கட்டுப்பாட்டை மீறி சென்றது.. அதன் விஜய் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்னை வந்து விட்டார்.

அவர் திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு வந்த போது 35 பேர் வரை உயிரிழந்ததாக செய்திகள் வெளியாகிவிட்டது. ஒரு செய்தியாளர் கூட ‘35 பேர் உயிர் போயிடுச்சு சார்’ என்று வேகமாக கத்தினார்.. ஆனால் விஜய் காதில் வாங்காத போல அங்கிருந்து விமான மூலம் சென்னை வந்துவிட்டார்.
தற்போது கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இன்று விஜய் டெல்லி சென்று சிபிஐ அலுவலகத்தில் சாரணைக்காக ஆஜராகியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய நாஞ்சில் சம்பத் ‘ செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி இரவு கரூரில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட போது விஜய் உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி வந்தது நல்லதுதான். ஏனெனில் விஜய் மட்டும் அங்கே அங்கேயே இருந்திருந்தால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கும்.. 80க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருப்பார்கள்’ என பேசியிருக்கிறார்.
நாஞ்சில் சம்பத் சமீபத்தில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

விண்ணில் ஏவப்பட்ட PSLV-C62 ராக்கெட் தோல்வி.. மூன்றாவது நிலையில் வழித்தடம் மாறியது..!

விண்ணில் ஏவப்பட்ட PSLV-C62 ராக்கெட் தோல்வி.. மூன்றாவது நிலையில் வழித்தடம் மாறியது..!இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ, இன்று விண்ணில் ஏவிய PSLV-C62 ராக்கெட் தோல்வியடைந்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டால் 100% வெற்றி பெறுவேன்: நடிகை கெளதமி பேட்டி

இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டால் 100% வெற்றி பெறுவேன்: நடிகை கெளதமி பேட்டிஅதிமுக சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து விருப்பமனுக்கள் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரபல நடிகை கெளதமி இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்பமனு தாக்கல் செய்தார். விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட அவர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியை திணித்தால் உதை விழும்.. ராஜ் தாக்கரே அதிரடியாக எச்சரிக்கை..!

இந்தியை திணித்தால் உதை விழும்.. ராஜ் தாக்கரே அதிரடியாக எச்சரிக்கை..!இந்தி மொழியை திணித்தால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேவா தலைவர் ராஜ் தாக்கரே அதிரடியாக எச்சரித்துள்ளார்.

மச்சினிச்சியை உயிருடன் புதைத்து கொலை செய்த நபர்.. கள்ளக்காதலால் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!

மச்சினிச்சியை உயிருடன் புதைத்து கொலை செய்த நபர்.. கள்ளக்காதலால் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!தருமபுரி மாவட்டம் இண்டூர் அருகே கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் மச்சினிச்சியையே உயிருடன் புதைத்து கொன்ற கொடூர சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆட்சியில் யாருக்கும் பங்கு கிடையாது.. அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி அதிரடி.. செல்வப்பெருந்தகை கூறியது என்ன?

ஆட்சியில் யாருக்கும் பங்கு கிடையாது.. அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி அதிரடி.. செல்வப்பெருந்தகை கூறியது என்ன?தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பங்கு வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்து வரும் சூழலில், அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com