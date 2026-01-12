சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லி கிளம்பினார் விஜய்.. எத்தனை நாள் விசாரணை நடக்கும்?
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக இன்று காலை டெல்லி புறப்பட்டார்.
கடந்த 2025 செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் நடைபெற்ற கட்சியின் மாநாட்டின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 5 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த வழக்கை தமிழக காவல்துறை விசாரித்து வந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தற்போது சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமையகத்தில் இன்று விஜய் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உள்ளார். விஜய்யிடம் கேட்பதற்காக சிபிஐ அதிகாரிகள் 35 முக்கிய கேள்விகளை தயார் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், கூட்ட நெரிசலுக்கான காரணம் மற்றும் கட்சி தரப்பில் செய்யப்பட்ட முன்னேற்பாடுகள் குறித்து இந்த விசாரணை அமையும். விஜய்யின் இந்த டெல்லி பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva