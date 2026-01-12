அதிமுக கூட்டணியில் புதிய கட்சி இணையும்!.. பழனிச்சாமி பேட்டி...
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுமே மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வருகின்றன. இரண்டு கட்சிகளுமே அதிக அளவில் வாக்கு வகைகளை வைத்திருக்கின்றன.
அதேநேரம் தற்போது நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகிய புதிய கட்சிகளும் வலுப்பெற்று வருகிறது. நடிகர் விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்திக்கவுள்ள முதல் தேர்தல் இது என்றாலும் விஜய்க்கு அவரின் ரசிகர்களிடமும் மக்களிடமும் இருக்கும் ஆதரவை பார்க்கும் போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக அளவில் அவர் வாக்குகளை பிரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
எனவே அவரை அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் இழுக்கும் முயற்சிகள் நடந்தது.. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் விஜய் எங்களுடன் இணைய வேண்டும் என வெளிப்படையாகவே பேட்டி கொடுத்தார்கள். ஆனால் விஜய் அதை ஏற்கவில்லை.
இந்நிலையில் தற்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘அதிமுக கூட்டணியில் விரைவில் ஒரு புதிய கட்சி இனையும்... மேலும் பல கட்சிகளும் அதிமுக கூட்டணியில் இணைவுள்ளன’ என கூறியிருக்கிறர். சமீபத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.