வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (20:20 IST)

தேர்தலில் போட்டி!.. ஈ.பி.எஸ் - டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக களமிறங்கும் சசிகலா!..

eps sasikala
நம்மால் முதல்வராக்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி நமக்கு எதிராகவே அரசியல் செய்கிறார் என்கிற கோபம் சசிகலாவுக்கு எப்போதும் உண்டு. ஆனால் டெல்லியின் ஆதரவு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இருப்பதாலும், அதிமுக கட்சியை தனது கட்டுப்பாட்டுகள் முழுவதுமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து விட்டதாலும் சசிகலாவால் ஒன்றும் செய்யமுடியவில்லை. அதனால்தான் ஓ பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோர் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் கட்சிக்குள் வந்து விடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி..

ஒருபக்கம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய முயற்சி செய்தார் சசிகலா. ஆனால் அதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி அனுமதிக்கவில்லை.. சரி அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்கிறேன் என்றும் கேட்டுப் பார்த்தாராம்.. அதையும் பழனிச்சாமி விடவில்லை. ஒருபக்கம் தன்னிடம் ஆலோசனை செய்யாமல் டிடிவி தினகரன் அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்ததும் சசிகலாவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

எனவே, விரைவில் புதிய அரசியல் கட்சியை அவர் அறிவிப்பார் என்கிறார்கள். மேலும், வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் தன்னுடைய சமுதாயத்தினர் மூலம் அதிமுகவுக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் தொகுதிகளில் தனது ஆதவாளர்களை களமிறக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம் சசிகலா.. சமீபத்தில் தன்னுடைய ஆதாரவாளர்களையும், சில தொழிபதிபர்களையும் அழைத்து போயஸ் கார்டன் வீட்டில் தேர்தலில் போட்டியிடுவது பற்றி சசிகலா ஆலோசனை செய்திருக்கிறார்.

டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் தனது ஆதரவாளர்களை நிறுத்தி அதிமுக வாக்குகளை பிரித்து அக்கட்சியை தோற்கடிக்க வேண்டும் என சசிகலா நினைப்பதாக தெரிகிறது. அனேகமாக அந்த தொகுதிகள் டிடிவி தினகரனின் அமமுகவுக்கே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புண்டு. எனவே,
இது அதிமுகவுக்கும், டிடிவி தினகரனுக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேநேரம், சசிகலாவின் இந்த முடிவு திமுக தரப்புக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

