புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (10:27 IST)

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..

eps ramadoss
பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டு தற்போது இருவரும் பிரிந்துவிட்டதால் பாமக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதேநேரம் பாமகவில் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் அன்புமணி பக்கம் இருப்பதாக தெரிகிறது. அதனால்தான் அன்புமணியை தனது கூட்டணிக்குள் சேர்த்துக்கொண்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் பாமகவுக்கு நான்தான் தலைவர் என ராமதாஸ் சொல்லி வந்தும் எந்த பலனும் இல்லை. ஏனெனில் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் வரை பாமகவுக்கு அன்புமணிதான் தலைவர் என தேர்தல் கமிஷன் சொல்லி விட்டது..

பாமகவுக்கு நான்கு ஆப்சன்கள் இருக்கிறது.. ஒன்று அதிமுக கூட்டணி, அல்லது திமுக கூட்டணி, இல்லையென்றால் தவெக, மூன்றும் இல்லையென்றால் தனித்து போட்டியிட வேண்டும். ஆனால் அதிமுக கூட்டனியில் ஏற்கனவே அன்புமணி இருக்கிறார். திமுகவில் திருமாவளவன் இருப்பதால் அங்கு செல்ல முடியாது. தவெகவும் ஆர்வம் காட்டவில்லை.

எனவே, அதிமுக கூட்டணியிலே இணைய முடிவெடுத்த ராமதாஸ் தரப்பு முயற்சி செய்தும் அது நடக்கவில்லை என தெரிகிறது. ராமதாஸ் ஆதரவு பாமக எம்.எல்.ஏ அருள் கூட்டணி பற்றி பேச முயற்சி செய்ததாகவும் ஆனால் ‘அதை பேச முடியாது’ என சொல்லி பழனிச்சாமி மறுத்துவிட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

இதுக்கு பின்னணியில் முக்கிய காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. முதலில் அன்புமணி இந்த கூட்டணியில் இருக்கிறார்.. அவர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்.. அதோடு அன்புமணிக்கு ஏற்கனவே 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டது. ராமதாஸ் அணியை உள்ளே கொண்டு வந்தால் அவர்களும் அதே எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை கேட்பார்கள். அப்படி கொடுத்தால் கூட்டணிக்குள் குழப்பம் ஏற்படும்..

ஒருவேளை அன்புமணியும் ராமதாஸும் சமாதானமாக போய் தொகுதியில் பிரித்துக் கொண்டாலும் கண்டிப்பாக பல வகைகளிலும் சிக்கல் வரும் என பழனிச்சாமி நினைக்கிறாராம்.
எனவே ராமதாஸின் பாமக தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறது. அநேகமாக வரும் தேர்தலில் ராமதாஸ் தரப்பு தனித்துப் போட்டியிடும் எனத்தெரிகிறது.  அதோடு அன்புமணி தரப்பு எந்த தொகுதியிலெல்லாம் போட்டியிடுகிறதோ அதே தொகுதிகளில் ராமதாஸ் தரப்பும் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கிறதாம்..

வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்த வெள்ளரிக்காய் விலை.. ஒரு கிலோ ரூ.356..

வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்த வெள்ளரிக்காய் விலை.. ஒரு கிலோ ரூ.356..உக்ரைன் போரினால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியால், ரஷ்யாவில் வெள்ளரிக்காயின் விலை வரலாறு காணாத அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

சமூக வலைதள ரீல்ஸுக்காக விபரீத சாகசம்: ஓடும் பேருந்தின் கதவை திறந்த பைக்கில் சென்ற வாலிபர்!

சமூக வலைதள ரீல்ஸுக்காக விபரீத சாகசம்: ஓடும் பேருந்தின் கதவை திறந்த பைக்கில் சென்ற வாலிபர்!டெல்லியின் வடகிழக்கு பகுதியில் சமூக வலைதளங்களில் புகழ்பெற்ற ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் மோட்டார் சைக்கிளில் ஆபத்தான சாகசங்களில் ஈடுபட்ட 22 வயது வாலிபரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு!வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி இன்று மேலும் வலுவடையக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

விஜய்யுடன் தான் கூட்டணி.. முடிவு செய்து விட்டார்களா ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி?

விஜய்யுடன் தான் கூட்டணி.. முடிவு செய்து விட்டார்களா ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி?தமிழக அரசியலில் நிலவி வந்த யூகங்களுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சி வெளியேறப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திடீரென முடங்கிய யூடியூப்: உலகெங்கும் கோடிக்கணக்கான பயனர்கள் அவதி!

திடீரென முடங்கிய யூடியூப்: உலகெங்கும் கோடிக்கணக்கான பயனர்கள் அவதி!உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் யூடியூப் தளம், இன்று திடீரென செயலிழந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com