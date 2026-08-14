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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (14:05 IST)

உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல சாவே வராது!.. ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆத்திரம்!...

subramani
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:05 IST)
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சென்னை சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக பலமுறை வெற்றி பெற்றவர் மா.சுப்பிரமணியன். திமுக ஆட்சியில் பலமுறை அமைச்சர் பதவியிலும் இருந்திருக்கிறார். சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அவரின் செயல்பாடுகள் சென்னை வாசிகளிடம் பாராட்டை பெற்றது.

ஆனால் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் மா.சுபிரமணியன் தோல்வியடைந்தார். அந்த தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார். இன்று சென்னை காரம்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற கருணாநிதி நினைவு நாள் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி ‘மா.சுப்பரமணியனை தோற்கடித்த சைதாப்பேட்டை வாக்காளர்களுக்கு நல்ல சாவே வராது.

சென்னை சைதாப்பேட்டைக்கு மிகவும் மிகப்பெரிய மருத்துவமனையை சுப்பிரமணியன் கொண்டு வந்தார். நோயாளியின் உறவினர்கள் ஓட்டு போட்டிருந்தாலே மா.சுப்பிரமணியன் வெற்றி பெற்றிருப்பார். இனிமேல் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டாம்.. இனி கட்சிக்காரர்களுக்கு செய்யுங்கள்.. ஐந்து வருடங்கள் ஓய்வெடுப்போம்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.


About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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