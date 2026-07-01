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முதல்வர் விஜய் மீது ஊழல் வழக்கு பதியக் கோரி ஆளுநருக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம்!
தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறி, அவர் மீது ஊழல் வழக்கு பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடுமாறு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, தமிழக ஆளுநருக்கு அதிரடியாக கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
கடையநல்லூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி.எம். ராஜேந்திரன் மற்றும் சீர்காழி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ். செந்தில் செல்வன் ஆகிய இருவரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர்களாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
தற்போது ஆளும் தமிழக வெற்றி கழக அரசுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாததால், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் நோக்கில் அவர்கள் இருவரையும் பதவி விலக செய்ய சதி நடந்துள்ளது. மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழக பொதுச்செயலாளர் வைகோவுடன் இணைந்து, முதல்வர் விஜய் இந்தக் கூட்டுச் சதியில் ஈடுபட்டதாக வைகோ அவர்களே வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளதை ஆர்.எஸ்.பாரதி தனது கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இத்தகைய குதிரை பேரத்தில் முதலமைச்சரே நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ளதால், அவர் மீது ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை மூலம் வழக்கு பதிந்து சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க ஆளுநர் உத்தரவிட வேண்டும் என திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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முதல்வர் விஜய் மீது ஊழல் வழக்கு பதியக் கோரி ஆளுநருக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம்!
தமிழக வெற்றி கழக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி? செந்தில் பாலாஜி தம்பி அசோக்கை தேடும் போலீஸ்!
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியை பலவீனப்படுத்தவும், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கவும் முயற்சி நடந்ததாக எழுந்துள்ள பரபரப்பு புகாரை தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி அசோக் குமாரை சென்னை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் திடீர் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பே இல்லை.. மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பி. சண்முகம் கண்டனம்!
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மூன்று மாதத்தில் கவிழ்ந்துவிடும், ஆறு மாதத்தில் கவிழ்ந்துவிடும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறி வரும் விமர்சனங்களுக்கு, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் பெ. சண்முகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அதிரடி பேட்டி தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.