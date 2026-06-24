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திமுக ஆட்சியில் ஒரே ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தால் விஜய் அரசியலை விட்டே ஓடிருப்பார்: ஆர்.எஸ்.பாரதி
தமிழக அரசியலில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், எதிர்க்கட்சியான திமுகவிற்கும் இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில், திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தேர்தல் வெற்றியைப் பெற்று, அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்ற மிதப்பில் ஆட்டம் போடுவதாக அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
தாங்கள் கடந்த முறை ஆட்சியில் இருந்தபோது, கரூர் விவகாரம் உள்ளிட்ட சில முக்கிய விவகாரங்களில் விஜய் மீது ஒரே ஒரு சட்டப்படியான வழக்கைப் பதிவு செய்திருந்தாலே போதும், அவர் பயந்துபோய் அரசியலை விட்டே ஓடிப் போயிருப்பார் என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார். ஆனால், தங்களது தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் காட்டிய பெருந்தன்மையும், லேசாக விட்டுவிட்ட அலட்சியமும்தான் இன்று விஜய்யை இந்த அளவிற்கு ஆட்டம் போட வைத்துள்ளது என்றும் அவர் ஆதங்கப்பட்டார். மேலும், வெறும் பூச்சாண்டி காட்டுகிற வேலையை மட்டுமே விஜய் தற்போது கைவசம் வைத்துள்ளார் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள தவெகவினர், தங்களது தலைவர் விஜய் எதற்கும் அஞ்சாதவர் என்றும், எத்தனை வழக்குகள் போட்டிருந்தாலும் அதைச் சட்டப்படி எதிர்கொண்டு வென்றிருப்பாரே தவிர, ஒருபோதும் களத்தை விட்டு ஓடியிருக்க மாட்டார் என்றும் கறாராகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
உங்க இஷ்டத்துக்கு ரிவ்யூ செய்யக்கூடாது.. யூடியூபர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு ஆணையம் எச்சரிக்கை...
சமூக வலைதளங்களில் உணவு விமர்சனம் செய்யும் யூடியூபர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை புதிய அதிரடி கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனிமேல் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் முறையான உரிமம் பெற்றுள்ள உணவகங்களில் மட்டுமே யூடியூபர்கள் உணவு விமர்சனங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் ஒரே ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தால் விஜய் அரசியலை விட்டே ஓடிருப்பார்: ஆர்.எஸ்.பாரதி
தமிழக அரசியலில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், எதிர்க்கட்சியான திமுகவிற்கும் இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில், திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தேர்தல் வெற்றியைப் பெற்று, அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்ற மிதப்பில் ஆட்டம் போடுவதாக அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
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9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.