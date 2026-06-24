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Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (15:52 IST)

திமுக ஆட்சியில் ஒரே ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தால் விஜய் அரசியலை விட்டே ஓடிருப்பார்: ஆர்.எஸ்.பாரதி

bharathi
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (15:50 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (15:52 IST)
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தமிழக அரசியலில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், எதிர்க்கட்சியான திமுகவிற்கும் இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில், திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தேர்தல் வெற்றியைப் பெற்று, அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்ற மிதப்பில் ஆட்டம் போடுவதாக அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
 
தாங்கள் கடந்த முறை ஆட்சியில் இருந்தபோது, கரூர் விவகாரம் உள்ளிட்ட சில முக்கிய விவகாரங்களில் விஜய் மீது ஒரே ஒரு சட்டப்படியான வழக்கைப் பதிவு செய்திருந்தாலே போதும், அவர் பயந்துபோய் அரசியலை விட்டே ஓடிப் போயிருப்பார் என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார். ஆனால், தங்களது தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் காட்டிய பெருந்தன்மையும், லேசாக விட்டுவிட்ட அலட்சியமும்தான் இன்று விஜய்யை இந்த அளவிற்கு ஆட்டம் போட வைத்துள்ளது என்றும் அவர் ஆதங்கப்பட்டார். மேலும், வெறும் பூச்சாண்டி காட்டுகிற வேலையை மட்டுமே விஜய் தற்போது கைவசம் வைத்துள்ளார் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள தவெகவினர், தங்களது தலைவர் விஜய் எதற்கும் அஞ்சாதவர் என்றும், எத்தனை வழக்குகள் போட்டிருந்தாலும் அதைச் சட்டப்படி எதிர்கொண்டு வென்றிருப்பாரே தவிர, ஒருபோதும் களத்தை விட்டு ஓடியிருக்க மாட்டார் என்றும் கறாராகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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திமுக ஆட்சியில் ஒரே ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தால் விஜய் அரசியலை விட்டே ஓடிருப்பார்: ஆர்.எஸ்.பாரதிதமிழக அரசியலில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், எதிர்க்கட்சியான திமுகவிற்கும் இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில், திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தேர்தல் வெற்றியைப் பெற்று, அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்ற மிதப்பில் ஆட்டம் போடுவதாக அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

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