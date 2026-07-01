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உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பிறகு அரை மீசை ஆக போகிற ஆர்.எஸ். பாரதி: மாணிக்கம் தாகூர் கிண்டல்...

ஆர் எஸ் பாரதி
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (08:40 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (08:36 IST)
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தமிழக அரசியல் களம் எப்போதுமே வார்த்தை மோதல்களுக்குப் பஞ்சம் இல்லாதது. அந்த வகையில், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்களிடையே தற்போது வெடித்துள்ள நேரடி மோதல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அண்மையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய திமுகவின் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ஆர்.எஸ். பாரதி, காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூரை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார். 
 
"மாணிக்கம் தாகூர் எல்லாம் நேற்று முளைத்த காளான். எங்களது  ஆதரவாலும், உழைப்பாலும் மட்டும்தான் அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று எம்பியாக நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்ல முடிந்தது" என்று மிக ஆவேசமாக ஆர்.எஸ். பாரதி சாடினார்.  
 
ஆர்.எஸ். பாரதியின் இந்தத் தாக்குதலுக்கு காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து உடனடியாகவும் அதிரடியாகவும் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. ஆர்.எஸ். பாரதியின் விமர்சனங்கள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, மாணிக்கம் தாகூர் தனது பாணியில் நக்கல் கலந்த மாஸ் பதிலை அளித்தார். 
 
"உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்குப் பிறகு அரை மீசை ஆகப் போகிற பாரதி கிட்ட, நாம் அப்புறமாகப் பேசிக்கொள்ளலாம்" என்று ஒற்றை வரியில் பதிலடி கொடுத்துவிட்டு நகர்ந்தார். உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகளில் தங்களின் பலம் என்னவென்று நிரூபிக்கப்படும் என்றும், அதன் பிறகு ஆர்.எஸ். பாரதி தனது மீசையை இழக்க நேரிடும் என்றும் மறைமுகமாகச் சவால் விடும் வகையில் அவரது பேச்சு அமைந்திருந்தது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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