தொடர்புடைய செய்திகள்
- உள்ளாட்சி தேர்தல், இடைத்தேர்தல், பாராளுமன்ற தேர்தல் எல்லாம் அடுத்தடுத்து வரும்: ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் கிண்டல்..
- தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை நீக்கம்.. புதிய தலைவர் அறிவிப்பு...!
- திமுக ஆட்சியில் ஒரே ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தால் விஜய் அரசியலை விட்டே ஓடிருப்பார்: ஆர்.எஸ்.பாரதி
- சினிமா ஸ்டைல்' சட்டமன்றம்: இதை ஏற்று கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்: காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து!
- திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...
உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பிறகு அரை மீசை ஆக போகிற ஆர்.எஸ். பாரதி: மாணிக்கம் தாகூர் கிண்டல்...
தமிழக அரசியல் களம் எப்போதுமே வார்த்தை மோதல்களுக்குப் பஞ்சம் இல்லாதது. அந்த வகையில், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்களிடையே தற்போது வெடித்துள்ள நேரடி மோதல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அண்மையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய திமுகவின் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ஆர்.எஸ். பாரதி, காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூரை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
"மாணிக்கம் தாகூர் எல்லாம் நேற்று முளைத்த காளான். எங்களது ஆதரவாலும், உழைப்பாலும் மட்டும்தான் அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று எம்பியாக நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்ல முடிந்தது" என்று மிக ஆவேசமாக ஆர்.எஸ். பாரதி சாடினார்.
ஆர்.எஸ். பாரதியின் இந்தத் தாக்குதலுக்கு காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து உடனடியாகவும் அதிரடியாகவும் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. ஆர்.எஸ். பாரதியின் விமர்சனங்கள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, மாணிக்கம் தாகூர் தனது பாணியில் நக்கல் கலந்த மாஸ் பதிலை அளித்தார்.
"உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்குப் பிறகு அரை மீசை ஆகப் போகிற பாரதி கிட்ட, நாம் அப்புறமாகப் பேசிக்கொள்ளலாம்" என்று ஒற்றை வரியில் பதிலடி கொடுத்துவிட்டு நகர்ந்தார். உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகளில் தங்களின் பலம் என்னவென்று நிரூபிக்கப்படும் என்றும், அதன் பிறகு ஆர்.எஸ். பாரதி தனது மீசையை இழக்க நேரிடும் என்றும் மறைமுகமாகச் சவால் விடும் வகையில் அவரது பேச்சு அமைந்திருந்தது.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.