ஒரு வாரத்தில் கட்சியை கலைச்சிட்டு தவெகவில் சேர்ந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி!....
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அப்போது அவருடன்ம் செங்கோட்டையன், சிடி நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு துறைகளும் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை விரிவுபடுத்தப்பட்டு இன்று மேலும் புதிய 23 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றனர். சென்னையில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் 23 எம்எல்ஏக்களுக்கும் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
அதில் இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் அடக்கம். அதேபோல் நான்கு பெண் எம்.ஏல்.ஏக்களுக்கும், 7 தலித் எம்.எல்.ஏக்களும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் கட்சி தொடங்கி அதை கலைத்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதாவது எம்ஜிஆர் அதிமுக என்கிற கட்சியை தொடங்கியவர் ரஞ்சித் குமார். ஒரே வாரத்தில் கட்சியை கலைத்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தார். காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் இவருக்கு விஜய் சீட் கொடுத்தார். அந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ரஞ்சித்துக்கு அமைச்சரவையிலும் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று அவர் ஆளுநர் முன்னிலையில் அமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்..
திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வந்து, ஒரு திரைப்படத்திற்குப் பல நூறு கோடிகளைச் சம்பளமாகப் பெற்று வந்த சி. ஜோசப் விஜய், தற்போது தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். "கோடிகளில் புரண்ட சம்பளத்தைத் துறந்துவிட்டு மக்கள் பணிக்காகவே வந்துள்ளேன்" என்று தேர்தல் களத்தில் அவர் முழங்கிய நிலையில், ஒரு முதல்வராக அவருக்குக் கிடைக்கும் மாத ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் குறித்த சுவாரசியமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
ஏஐ பயன்படுத்தும் காய்கறி வியாபாரி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு 350 ரூபாய் வருமானம்.!
பெங்களூருவை சேர்ந்த தெருவோர காய்கறி வியாபாரி ஒருவர், செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு சேகரிப்புக்கான அதிநவீன ஹெட்கியர் கருவியை தலையில் அணிந்து வியாபாரம் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வைபவ் என்ற பயனர் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ள இந்த வீடியோ, தற்போது 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளைப் பெற்று இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.