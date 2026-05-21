Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (12:50 IST)

ஒரு வாரத்தில் கட்சியை கலைச்சிட்டு தவெகவில் சேர்ந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி!....

தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அப்போது அவருடன்ம் செங்கோட்டையன், சிடி நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு துறைகளும் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை விரிவுபடுத்தப்பட்டு இன்று மேலும் புதிய 23 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றனர். சென்னையில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் 23 எம்எல்ஏக்களுக்கும் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

அதில் இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் அடக்கம். அதேபோல் நான்கு பெண் எம்.ஏல்.ஏக்களுக்கும், 7 தலித் எம்.எல்.ஏக்களும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் கட்சி தொடங்கி அதை கலைத்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதாவது எம்ஜிஆர் அதிமுக என்கிற கட்சியை தொடங்கியவர் ரஞ்சித் குமார். ஒரே வாரத்தில் கட்சியை கலைத்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தார். காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் இவருக்கு விஜய் சீட் கொடுத்தார். அந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ரஞ்சித்துக்கு அமைச்சரவையிலும் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று அவர் ஆளுநர் முன்னிலையில் அமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்..

