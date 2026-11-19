மோட்டோரோலாவின் புதிய ஸ்மார்ட்போன் Edge 70 Neo.. விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்...
மோட்டோரோலா நிறுவனம் தனது புதிய Edge 70 Neo ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளது. Edge 70 வரிசையில் இணையும் இந்தச் சாதனம், வரும் நவம்பர் 24 அன்று இந்திய சந்தையில் வெளியாகும் என பிளிப்கார்ட் தளம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
பாண்டோன் மவுண்டன் வியூ, பாண்டோன் கிரே லிலாக், மில்கி ப்ளூ மற்றும் பாண்டோன் சேஜ் ஆகிய நான்கு நிறங்களில் இது கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆரம்பக்கட்டத் தகவல்களின்படி, இதன் விலை ரூ.30,000 முதல் ரூ.35,000 வரை நிர்ணயிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திரையைப் பொறுத்தவரை, இதில் 6.8 இன்ச் அளவிலான 1.5K சூப்பர் HD AMOLED திரை, 144Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் 5,200 நிட்ஸ் உச்ச வெளிச்சம் ஆகிய சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஸ்னாப்டிராகன் 7s Gen 3 செயலியுடன் இணைந்து, 8GB LPDDR5X ரேம் மற்றும் 256GB வரையிலான சேமிப்பு வசதியுடன் இது வெளிவரும் எனக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், 7,000 mAh பேட்டரி, 45W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 7.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகள் இதில் வழங்கப்பட உள்ளன. கேமரா பிரிவில், அல்ட்ரா HDR ஆதரவுடன் கூடிய 50MP சோனி LYTIA 710 பிரதான கேமரா, 2MP மேக்ரோ கேமரா மற்றும் 32MP முன்பக்க செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.