மந்தமாக வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை... ரூபாய் மதிப்பும் மாறாமல் வர்த்தகம்...
இந்திய பங்குச்சந்தைகளான நிஃப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் ஆகியவை இன்றைய வர்த்தகத்தை சற்று மந்தமாக தொடங்கின.
நிஃப்டி 25,186.80 புள்ளிகளிலும், சென்செக்ஸ் 82,074.16 புள்ளிகளிலும் தொடங்கி, பெரும்பாலான துறை சார்ந்த குறியீடுகள் சிறிதளவு சரிவில் வர்த்தகமாகின. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 93.44 ஆக மாறாமல் தொடங்கியது. எதிர்கால வட்டி விகித உயர்வு எதிர்பார்ப்புகளால், கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து குறைந்து, பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய்க்கு 92 டாலருக்கும் கீழே வர்த்தகமாகிறது.
அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் வங்கியின் கூட்டக் குறிப்புகள், பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தத் தீவிர நடவடிக்கை தேவைப்படுவதைக் காட்டுகின்றன. அடுத்த மாதம் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படலாம் என்ற கணிப்பும், டாலர் குறியீடு உயர்வும் சந்தையில் எச்சரிக்கை உணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஹார்முஸ் பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும், கச்சா எண்ணெய் விலை மாத இறுதிக்குள் 70 டாலர் அளவுக்குக் குறையக்கூடும் எனச் சில நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர்.
முந்தைய வர்த்தக அமர்வில் சென்செக்ஸ் 500.38 புள்ளிகள் சரிந்து 82,031.81 புள்ளிகளிலும், நிஃப்டி 159.45 புள்ளிகள் குறைந்து 25,227.95 புள்ளிகளிலும் நிலைபெற்றன. உள்நாட்டு வருமானங்கள் உயர்ந்ததால் லாப நோக்கிலான விற்பனை ஏற்பட்டதாகவும், குறைந்த கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் அந்நிய முதலீடுகள் ரூபாய்க்கு வலு சேர்ப்பதாகவும் சந்தை ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.