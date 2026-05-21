உதயநிதி நல்லா கதறுங்க!. ஜாலியா இருக்கு!.. கஸ்தூரி நக்கல்!...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வராக மாறியிருக்கிறார். அதோடு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலும் தவெக வெற்றி பெற்றது. ஒருபக்கம் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 24 பேர் தவெகவுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் வாக்களித்தனர். எனவே அதிமுக இரண்டாக உடைந்தது போல ஒரு தோற்றமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான பஞ்சாயத்து அதிமுகவில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது..
ஆனால் விஜய் அமைதியாக தனது முதல்வர் வேலையை பார்த்து வருகிறார். ஒரு அரசு அதிகாரி போல காலை 9:30 மணியிலிருந்து 10 மணிக்குள் தலைமைச் செயலகம் வந்துவிடும் முதல்வர் விஜய் மாலை 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு கிளம்பி செல்கிறார். தினமும் பலரையும் சந்திக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
ஒருபக்கம் தங்களின் தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் திமுகவும் புலம்பி வருகிறது. குறிப்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவரும் தவெக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம்தான் வெற்றி பெற்றது என தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள். குழந்தைகளை பயன்படுத்தி தவெக வாக்கு வாங்கி விட்டது என ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள். அதோடு ‘இன்னும் சில மாதங்கள்தான் இந்த ஆட்சி நீடிக்கும். மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்’ வென்றெல்லாம் அவர்கள் பேசி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த பாஜக நிர்வாகி நடிகை கஸ்தூரி ‘திமுக தோற்றாலும் நடப்பது திமுக ஆட்சிதான் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கூறுகிறார்.. இது குப்புற விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டவில்லை என்று கூறுவதைப் போல் இருக்கிறது.. தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள முடியாமல் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உதயநிதி கதறுவதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம். அதற்காகவே நான் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.
கடனில் வாங்கப்பட்ட மொபைல் போன்களுக்கான தவணை தொகையை செலுத்த தவறினால், அந்த போனை முழுமையாக முடக்க கூடாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது புதிய வரைவு வழிகாட்டுதலில் தெரிவித்துள்ளது. கடன் தொகையை மீட்டெடுப்பதற்காக வங்கிகளோ அல்லது நிதி நிறுவனங்களோ மொபைல் போனை முழுமையாக லாக் செய்வதோ அல்லது முடக்குவதோ முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.