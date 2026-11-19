ஸ்டார் சிட்டி பிளஸ் பைக்கை நிறுத்தியது டிவிஎஸ்.. நான்கு மாதங்களில் வெறும் 49 மட்டுமே விற்பனை
டிவிஎஸ் நிறுவனம் தனது ஸ்டார் சிட்டி பிளஸ் பைக்கை இணையதளத்திலிருந்து நீக்கியுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் வெறும் 49 யூனிட்கள் மட்டுமே விற்பனையான நிலையில், மே முதல் செப்டம்பர் வரை விற்பனை எதுவும் இல்லை. 2014-ல் அறிமுகமான சுமார் 110cc திறன் கொண்ட இந்த பைக், 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது. அதே தளத்தில் உருவான ரேடியான்மற்றும் ஸ்போர்ட் ஆகியவை டிவிஎஸ் வரிசையில் தொடர்கின்றன.
ஸ்டார் சிட்டி பிளஸ் பைக்கில் 109.7cc ஏர்-கூல்டு சிங்கிள்-சிலிண்டர் எஞ்சின், 4-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ், LED ஹெட்லேம்ப், செமி-டிஜிட்டல் மீட்டர், USB சார்ஜிங் மற்றும் 17 இன்ச் அலாய் வீல்கள் இருந்தன. சுமார் ரூ.72,500விலையில் வந்த இதற்கு 2021-க்குப் பிறகு பெரிய அப்டேட்கள் எதுவும் இல்லை. ஹோண்டா ஷைன் 100 DX, பஜாஜ் CT 110X மற்றும் ஹீரோ ஸ்பிளெண்டர்+ ஆகியவை போட்டியாளர்களாக உள்ளன.