நடிகராக இருந்தபோது ரூ.250 கோடி சம்பளம் வாங்கிய விஜய்.. முதல்வரான பின் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வந்து, ஒரு திரைப்படத்திற்குப் பல நூறு கோடிகளைச் சம்பளமாகப் பெற்று வந்த சி. ஜோசப் விஜய், தற்போது தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். "கோடிகளில் புரண்ட சம்பளத்தைத் துறந்துவிட்டு மக்கள் பணிக்காகவே வந்துள்ளேன்" என்று தேர்தல் களத்தில் அவர் முழங்கிய நிலையில், ஒரு முதல்வராக அவருக்குக் கிடைக்கும் மாத ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் குறித்த சுவாரசியமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி, மாநிலச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கான ஊதிய விபரங்களை அந்தந்த மாநில அரசுகளே தீர்மானிக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு எம்.எல்.ஏ-க்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஊதியம் 1,05,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டது. தற்போதைய சட்டப்பேரவை விதிகளின்படி, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அடிப்படைச் சம்பளம், தொகுதிப்படி, வாகனப்படி மற்றும் தொலைப்பேசிப் படிகள் என அனைத்தும் சேர்த்து மாதத்திற்கு மொத்தம் 2,05,000 ரூபாய் மட்டுமே ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது.
இதுதவிர, முதலமைச்சருக்கான அதிகாரப்பூர்வ சலுகைகளாகச் சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் அரசு பங்களா, இலவச மருத்துவக் காப்பீடு, அரசு வாகனங்கள் மற்றும் தனி உதவியாளர்களுக்கான ஊதியம் ஆகியவற்றை அரசே ஏற்கிறது. மேலும், அவரது பயணங்களுக்கான போக்குவரத்துச் செலவுகளும், 'இசட் பிளஸ்' (Z+) பாதுகாப்பும் அரசு தரப்பில் வழங்கப்படுகிறது. சினிமாத்துறையில் 250 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்கிய ஒரு டாப் நடிகர், இன்று வெறும் 2 லட்ச ரூபாய் மாதச் சம்பளத்தில் தமிழகத்தை வழிநடத்தி வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் வியப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
