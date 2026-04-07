செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
  2. செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (11:21 IST)

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடும் மூன்று விஜய்!.. எப்படியெல்லாம் பண்றாங்க!...

vijay
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகம். முதல் முறையாக இந்த கட்சி சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. அதுவும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தவெக தனித்து போட்டியிடுகிறது. எனவே 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்திருக்கிறார் விஜய். அதில் வேட்புமனுக்களில் சில குளறுபடிகள் நடந்தாலும் நேற்றோடு எல்லோரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டனர்..

விஜயை பொருத்தவரை சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளும் போட்டியிடுகிறார். கண்டிப்பாக இந்த இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் விஜய் வெற்றி பெறுவார் என தவெகவினர் நம்புகிறார்கள். ஒருபக்கம் அவர் பிரச்சாரம் செய்யும் இடங்களில் போலீசார் பல கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதாலும், விஜயை பர்க்க பெருங்கூட்டம் கூடி விடுவதாலும் விஜயால் திட்டமிட்டபடி பிரச்சாரம் செய்ய முடியவில்லை. எனவே தொடர்ந்து தனது பிரச்சாரங்களை அவர் ரத்து செய்து வருகிறார்..

ஒருபக்கம் பொதுவாகவே ஒரு நட்சத்திர வேட்பாளரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் போட்டியிடும் தொகுதியில் அவரின் பெயரிலேயே சில சுயேட்சை வேட்பாளர்களை எதிர்க்கட்சிகள் நிறுத்துவார்கள்.. இது காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது. அப்படி செய்தால் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்று தெரியாமல் பாமர மக்கள் குழம்பி மாற்றி வாக்களித்து விடுவார்கள்.. இதனால் வாக்குகள் சிதறும் என்பதுதான் இதன் அடிப்படை.. அந்த பழக்கம் இன்னமும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு போகவில்லை..

விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் அவரின் பெயர் C. ஜோசப் விஜய் என இருக்கிறது. அதேநேரம், அதே தொகுதியில் G.விஜய், K.விஜய், M.ஜோசப் என மூன்று சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

5 மாநில தேர்தல் முடிவை நிர்ணயிப்பது 3 பெண்களா? அவர்கள் யார் யார்?

5 மாநில தேர்தல் முடிவை நிர்ணயிப்பது 3 பெண்களா? அவர்கள் யார் யார்?2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தலின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கப்போவது அரசியல் கூட்டங்களோ அல்லது வாக்குறுதிகளோ அல்ல; மாறாக மூன்று மாநிலங்களை சேர்ந்த மூன்றுவகை சாமானிய பெண்களே. தமிழகத்தின் இல்லத்தரசி, வங்காளத்து பெண் வாக்காளர் மற்றும் கேரளத்து 'கல்பைஃப்' ஆகிய மூவருமே இந்த தேர்தலின் நிஜமான சக்திகள்.

5 கிலோ எடையுள்ள இலவச சிலிண்டர்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. பேச்சுலர்கள் நிம்மதி..!

5 கிலோ எடையுள்ள இலவச சிலிண்டர்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. பேச்சுலர்கள் நிம்மதி..!மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு 5 கிலோ எடையுள்ள இலவச வர்த்தக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் ஒதுக்கீட்டை அனைத்து மாநிலங்களிலும் இரண்டு மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது.

மகா கும்பமேளாவில் பிரபலமான ஐஐடி பாபா.. ஆன்மீகம் - தியானம் பல்கலைகழகம் ஆரம்பிக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு..!

மகா கும்பமேளாவில் பிரபலமான ஐஐடி பாபா.. ஆன்மீகம் - தியானம் பல்கலைகழகம் ஆரம்பிக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு..!பிரயாக்ராஜ் மகா கும்பமேளாவில் "ஐஐடி பாபா" என்று பிரபலமடைந்த அபய், தனது திருமணத்திற்கு பிறகு மனைவி பிரீத்திகாவுடன் தனது சொந்த ஊரான ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜருக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

இலவசமாக ஏஐ படிப்புகளை வழங்கும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம்.. எப்படி விண்ண்ப்பம் செய்வது?

இலவசமாக ஏஐ படிப்புகளை வழங்கும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம்.. எப்படி விண்ண்ப்பம் செய்வது?உலகின் தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனமான ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம், செயற்கை நுண்ணறிவு , இணைய மேம்பாடு மற்றும் புரோகிராமிங் உள்ளிட்ட துறைகளில் 6 புதிய இலவச ஆன்லைன் படிப்புகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த படிப்புகள் தொடக்க நிலை மாணவர்கள் முதல் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் வரை அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பெங்களூரு சாம்பார் > சென்னை சாம்பார்.. Zomatoவின் கிண்டல் பதிவு.. செயலியை டெலிட் செய்யும் சென்னைவாசிகள்..!

பெங்களூரு சாம்பார் > சென்னை சாம்பார்.. Zomatoவின் கிண்டல் பதிவு.. செயலியை டெலிட் செய்யும் சென்னைவாசிகள்..!ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தோற்கடித்த நிலையில், இந்த வெற்றி கொண்டாட்டம் தற்போது சாம்பார் போராக மாறியுள்ளது.

