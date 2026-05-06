புதன், 6 மே 2026
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (12:58 IST)

பாஜகவை முந்தி காய்நகர்த்திய காங்கிரஸ்!.. விஜயுடன் கைகோர்த்த ராகுல்!..

momdi rahul vijay
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான வேலைகள் துவங்கிய போதே விஜய்க்கு மக்களிடமும், இளைஞர்களிடமும் இருக்கும் ஆதரவை பார்த்துவிட்டு தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவே ராகுல் காந்தி ஆசைப்பட்டார். தவெகவுடன் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தியத்கு. ஆனால் கட்சியில் பல முக்கிய தலைவர்கள் திமுகவுடன் செல்வதே சரி என சொன்னதால் வேறு வழியின்றி அவரும் திமுகவுடன் கூட்டனிக்கு ஒப்புக்கொண்டார்.

ஆனால் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸுக்கு 5 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி கிடைத்தது. அதோடு திமுகவும் தோல்வி அடைந்து விட்டது. இந்நிலையில்தான் தவெக ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறது. அதாவது காங்கிரஸின் 5  எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தற்போது விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதனால் தவெகவை ஆதரிக்கும் எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது

எனவே, இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு மட்டுமே விஜய்க்கு தேவை. தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு அமைக்க பாஜக மேலிடம் முயற்சி செய்த நிலையில் அவர்களை விட வேகமாக காயை நகர்த்தி விஜயுடன் ராகுல் காந்தி கை கோர்த்துவிடார். இதையடுத்து திமுகவுடன் பல வருடங்களாக நீடித்து வந்த கூட்டணி முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்திருப்பது திமுகவினரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்துப் பேசிய திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை, காங்கிரஸின் இந்த செயல் "முதுகில் குத்தும் வேலை" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி அரசியல் களம் பரபரப்பாக இருக்கும் நிலையில், திமுகவுடனான கூட்டணி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான கூட்டணி மட்டுமே என்று காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியானது!.. நிபந்தனையற்ற ஆதரவு!..

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியானது!.. நிபந்தனையற்ற ஆதரவு!..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடந்தது சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

செங்கோட்டையனுக்கு பதவி கொடுத்தால் ஆதரவு இல்லை.. ஈபிஎஸ் கறார்.. 'நீங்கள் சொல்வதை கேட்க நாங்கள் பா.ஜ., அல்ல, தவெக பதிலடி..

செங்கோட்டையனுக்கு பதவி கொடுத்தால் ஆதரவு இல்லை.. ஈபிஎஸ் கறார்.. 'நீங்கள் சொல்வதை கேட்க நாங்கள் பா.ஜ., அல்ல, தவெக பதிலடி..தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான அரசியல் நகர்வுகள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அதிமுகவில் பெரும் பிளவு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

ஆளுநரிடமிருந்து வந்த அழைப்பு!. இன்று ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்!..

ஆளுநரிடமிருந்து வந்த அழைப்பு!. இன்று ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது

