புதன், 6 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (11:48 IST)

தவெகவுக்கு ஆதரவு!. அதிமுகவில் மூன்று குரல்கள்!.. குழப்பத்தில் பழனிச்சாமி!..

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து அந்த கட்சியே ஆட்சி அமைக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரம் ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு இன்னம் 12 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. எனவே, காங்கிரஸ், விசிக போன்ற கட்சிகளிடமிருந்து ஆதரவை பெற விஜய் தரப்பு பேசியது.

இதில், விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பது பற்றி காங்கிரஸ் தற்போது சென்னையில் ஆலோசனை செய்து வருகிறது. அனேகமாக காங்கிரஸ் தனது 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை தவெகவுக்கு கொடுக்க வாய்ப்புண்டு. ஒருபக்கம் தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு ஆளுநருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.  ஆளுநர் தர்ப்பு எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கடிதங்களை கேட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. காங்கிரசை தொடர்ந்து விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கும் தவெக கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்கிற ஆலோசனை அதிமுகவில் நடந்துகொண்டிருக்கிறது.  தற்போது சென்னையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் வீட்டில் எஸ்பி வேலுமணி, சிவி சண்முகம் உள்ளிட்ட பலரும் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

அதில், தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்போம்.. ஆனால் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டாம் என எஸ்.பி.வேலுமணி சொல்வதாக தெரிகிறது. ஆனால் ஆதரவே கொடுக்க வேண்டாம் என ஓ.எஸ்.மணியன் சொல்கிறாராம். ஆனால் சிவி சண்முகமோ தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துவிட்டு அமைச்சரவையில் பங்கேற்கலாம் என கூறுகிறாராம்..

இப்படி அதிமுகவில் மூன்று குரல்கள் எழுந்திருப்பதால் என்ன முடிவெடுப்பது என்று தெரியாமல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி யோசித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

35% எல்லாம் இருக்கட்டும்!. எவ்ளோ எம்.எல்.ஏ?. அதை சொல்லுங்க!.. தவெகவிடம் ஆளுநர் கறார்...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

ப்ளீஸ்!., எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க!. திருமாவளவனுக்கு விஜய் கடிதம்..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைக்கும் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

ஆரம்பிக்கப்படுகிறது தவெக தொழிற்சங்கம்.. போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மும்முரம்..!தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறையின் கீழ் இயங்கும் எட்டு கழகங்களில் சுமார் 1.16 லட்சம் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். தற்போதுள்ள சூழலில் தி.மு.க.வின் தொ.மு.ச., அ.தி.மு.க.வின் அண்ணா தொழிற்சங்கம், சி.ஐ.டி.யு. மற்றும் ஏ.ஐ.டி.யு.சி. போன்ற அரசியல் சார்புள்ள சங்கங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இருப்பினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும், இதுவரை போக்குவரத்து துறையில் அதற்கு என தனியாக தொழிற்சங்கம் இல்லை.

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறாரா சகாயம் ஐஏஎஸ்? ஜெயித்தால் கனிமவளத்துறை அமைச்சரா?தமிழக அரசியல் களத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில், மறுபுறம் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு நடைபெற வாய்ப்புள்ள இடைத்தேர்தல் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கசிய தொடங்கியுள்ளன. த.வெ.க தலைவர் விஜய்யிடம், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயத்தை இந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்த அக்கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதே விஜய்க்கு நல்லது!.. இல்லனா சிக்கல்தான்!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. எனவே, தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கவேண்டும் என தவெக தரப்பில் ஆளுநரிடம் கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

