புதன், 6 மே 2026
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (12:37 IST)

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியானது!.. நிபந்தனையற்ற ஆதரவு!..

vijay rahul
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடந்தது சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அதேநேரம் இந்த கட்சி ஆட்சி அமைப்பதற்கு இன்னும் 12 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. எனவே காங்கிரஸ், விசிக போன்ற சில கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு தவெக கடிதம் எழுதியிருக்கிறது.  தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது தொடர்பாக இன்று காலை சென்னை காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் ஆலோசனை நடந்தது. முடிவில் தவெகவுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுக்க காங்கிரஸ் முன்வந்திருக்கிறது.

இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய் சந்தித்து 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் கொடுக்கவிருக்கிறார். அதோடு, பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில் கூட்டணி தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் இருதரப்பும் கையெழுத்திடவிருக்கிறார்கள். தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகியிருப்பதால் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விஜய் பனையூருக்கு வரவிருக்கிறார். அங்கு விஜயை சந்தித்து 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் கொடுக்கவிருக்கிறார்.. இதையடுத்து தவெகவின் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகியிருப்பதால் விஜய் இன்று மாலை ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரும்போது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் உடன் இருப்பார்கள் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருக்கும் நிலையில் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்திருப்பது திமுக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்திருப்பது திமுகவினரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்துப் பேசிய திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை, காங்கிரஸின் இந்த செயல் "முதுகில் குத்தும் வேலை" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி அரசியல் களம் பரபரப்பாக இருக்கும் நிலையில், திமுகவுடனான கூட்டணி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான கூட்டணி மட்டுமே என்று காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையனுக்கு பதவி கொடுத்தால் ஆதரவு இல்லை.. ஈபிஎஸ் கறார்.. 'நீங்கள் சொல்வதை கேட்க நாங்கள் பா.ஜ., அல்ல, தவெக பதிலடி..

செங்கோட்டையனுக்கு பதவி கொடுத்தால் ஆதரவு இல்லை.. ஈபிஎஸ் கறார்.. 'நீங்கள் சொல்வதை கேட்க நாங்கள் பா.ஜ., அல்ல, தவெக பதிலடி..தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான அரசியல் நகர்வுகள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அதிமுகவில் பெரும் பிளவு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

ஆளுநரிடமிருந்து வந்த அழைப்பு!. இன்று ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்!..

ஆளுநரிடமிருந்து வந்த அழைப்பு!. இன்று ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது

