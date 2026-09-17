  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. private hospital new about mla vs babu
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (14:21 IST)

வி.எஸ்.பாபு உடல் நிலை எப்படி இருக்கு?!.. வெளியான அப்டேட்!...

vs babu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (14:23 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் வி.எஸ்.பாபு. வெற்றி பெற்றவுடன் இரண்டு கைகளையும் அசைத்தவாறு அவர் காட்டிய மேனரிசம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது.

முக ஸ்டாலினையே தோற்கடித்துவிட்டர் என விஜயின் ஆதரவாளர்களும், தவெகவினரும் அந்த வீடியோவை சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
அதேநேரம் வி.எஸ்.பாபுவுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை. மேலும் சமீபத்தில் அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்..

அவர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், தற்போது வி.எஸ்.பாபு நலமாக இருப்பதாக தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இது தொடர்பாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ள செய்தி குறிப்பில் ‘நுரையீரல் தொற்று மற்றும் மூச்சு திணறல் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வி.எஸ் பாபுவின் உடல் சீராக இருக்கிறது.. அவரது இதயத்துடிப்பு, ரத்த அழுத்தம் சீராக இருப்பதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
2027 ஜனவரி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஓப்பன்!.. மத்திய அரசு தகவல்!...

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வு.. ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. எந்த இணையதளம்? முழுவிவரங்கள்..

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வு.. ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. எந்த இணையதளம்? முழுவிவரங்கள்..தமிழகத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டாடா குழுமத்தில் திடீர் திருப்பம்.. என். சந்திரசேகரன் தலைவராக இன்னும் 5 ஆண்டுகள் நீடிப்பார்...

டாடா குழுமத்தில் திடீர் திருப்பம்.. என். சந்திரசேகரன் தலைவராக இன்னும் 5 ஆண்டுகள் நீடிப்பார்...டாடா குழுமத்தின் தலைவராக என். சந்திரசேகரன் மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து நீடிப்பார் என்று டாடா சன்ஸ் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

பட்டினப்பாக்கம் தலைமை செயலகம்.. மீனவர்களிடம் முதல்வர் விஜய்யே பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமா?

பட்டினப்பாக்கம் தலைமை செயலகம்.. மீனவர்களிடம் முதல்வர் விஜய்யே பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமா?பட்டினப்பாக்கத்தில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 15 மாடிகளுடன் கட்டப்படவுள்ள புதிய தலைமை செயலக பணிகளுக்காக விரிவான திட்ட அறிக்கையை மூன்று மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க பொதுப்பணித்துறைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கூவத்தூருக்கு நடிகைகளை கூட்டி போனேனா?.. கருணாஸ் ஆவேசம்!...

கூவத்தூருக்கு நடிகைகளை கூட்டி போனேனா?.. கருணாஸ் ஆவேசம்!...தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணமடைந்த பின் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்தது.

வீர வசனம் பேசாதீங்க.. கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க!.. அன்புமணி கோபம்...

வீர வசனம் பேசாதீங்க.. கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க!.. அன்புமணி கோபம்...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது