வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள்.. முதல்வர் விஜய் சாதனை...
தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்ட தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் முன்னிலையில், பல்வேறு உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் வெற்றிகரமாக கையெழுத்தாகியுள்ளன.
இந்த மெகா முதலீடுகளின் மூலமாக தமிழகத்தை சேர்ந்த 10,000-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு புதிய மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகள் உடனடியாக உருவாக்கப்பட உள்ளன.
நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் சர்வதேச தரத்திலான முன்னணி தொழில் முதலீட்டு மையமாக தமிழ்நாட்டைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தும் வகையில் இதுபோன்ற பயனுள்ள வெளிநாட்டு பயணங்கள் மற்றும் உயர்மட்டச் சந்திப்புகள் தொடரும் என்று அரசு தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, எதிர்கால தொலைநோக்கு திட்டங்களின் அடிப்படையில் வருகின்ற 2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றி, புதிய உயரத்திற்கு உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு அதற்கான அதிரடி நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
Edited by Siva