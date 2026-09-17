  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Chief Minister Vijay Secures Rs 15,300 Crore Investments in London to Boost Tamil Nadu's Economy
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (10:01 IST)

வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள்.. முதல்வர் விஜய் சாதனை...

முதல்வர் விஜய்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (10:01 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்ட தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் முன்னிலையில், பல்வேறு உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் வெற்றிகரமாக கையெழுத்தாகியுள்ளன. 
 
இந்த மெகா முதலீடுகளின் மூலமாக தமிழகத்தை சேர்ந்த 10,000-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு புதிய மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகள் உடனடியாக உருவாக்கப்பட உள்ளன.
 
நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் சர்வதேச தரத்திலான முன்னணி தொழில் முதலீட்டு மையமாக தமிழ்நாட்டைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தும் வகையில் இதுபோன்ற பயனுள்ள வெளிநாட்டு பயணங்கள் மற்றும் உயர்மட்டச் சந்திப்புகள் தொடரும் என்று அரசு தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, எதிர்கால தொலைநோக்கு திட்டங்களின் அடிப்படையில் வருகின்ற 2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றி, புதிய உயரத்திற்கு உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு அதற்கான அதிரடி நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அன்பில் மகேஷ் கைப்பற்றப்பட்டவை என்னென்ன? அரசு தரப்பு விளக்கம்...

நான்கு மாதங்களில் அரசுக்கு ரூ.20,000 கோடிக்கும் மேல் கூடுதல் வருமானம்.. தவெக அரசு சாதனை...

நான்கு மாதங்களில் அரசுக்கு ரூ.20,000 கோடிக்கும் மேல் கூடுதல் வருமானம்.. தவெக அரசு சாதனை...தமிழகத்தில் தவெக அரசு அமைந்த பிறகு மது மற்றும் கனிமங்கள் விற்பனையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடி நடவடிக்கைகள் மூலம் கடந்த நான்கு மாதங்களில் அரசுக்கு ரூ.2,500 கோடி கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.

வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள்.. முதல்வர் விஜய் சாதனை...

வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள்.. முதல்வர் விஜய் சாதனை...தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்ட தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் முன்னிலையில், பல்வேறு உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் வெற்றிகரமாக கையெழுத்தாகியுள்ளன.

அன்பில் மகேஷ் கைப்பற்றப்பட்டவை என்னென்ன? அரசு தரப்பு விளக்கம்...

அன்பில் மகேஷ் கைப்பற்றப்பட்டவை என்னென்ன? அரசு தரப்பு விளக்கம்...தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அரசு அனுமதி பெற்று தருவதாக கூறி பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு. அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் மோடி நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ வேண்டும்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து

பிரதமர் மோடி நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ வேண்டும்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துபிரதமர் மோடி நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

17 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி கோவில் குடமுழுக்கு விழா.. அமைச்சர் ரமேஷ் பெருமிதம்...

17 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி கோவில் குடமுழுக்கு விழா.. அமைச்சர் ரமேஷ் பெருமிதம்...17 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி கோவில் குடமுழுக்கு பெருவிழா குறித்து அமைச்சர் ரமேஷ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியதாவது: