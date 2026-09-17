சிக்மா இசை வெளியீட்டு விழா: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா? மகன் கொடுத்த ஓபன் டாக்!
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நட்சத்திரமாகத் திகழ்ந்து, தற்போது தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பு வகித்து வரும் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், இயக்குநராக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் சிக்மா. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் பெரும் பொருட்செலவில் தயாரித்துள்ள இந்த திரைப்படத்தில் சுதீப் கிஷன் கதையின் நாயகனாக நடித்துள்ளார். எஸ். தமன் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் டிரைலர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வைரலானது. நட்சத்திர வாரிசின் முதல் முயற்சி என்பதைத் தாண்டி, ஒரு இயக்குநராக சஞ்சய் காட்டியுள்ள மேக்கிங் ஸ்டைல் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாளை (செப்டம்பர் 18) சென்னையில் சிக்மா திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற உள்ளது. திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் கலந்துகொள்ளும் இந்த மேடையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் வந்து மகனை வாழ்த்துவாரா என்கிற ஆர்வம் ரசிகர்களிடமும் அரசியல் பார்வையாளர்களிடமும் தீவிரமாக எழுந்துள்ளது.
இசை வெளியீட்டு விழா மற்றும் படத்தின் ரிலீஸ் நெருங்கி வரும் வேளையில், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்யிடம் இது குறித்து நேரடியாகக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. உங்கள் படத்தை விளம்பரப்படுத்தஅப்பா விஜய் ஒரு நாளாவது வருவாரா? ந்என்று கேட்கப்பட்டது.
அதற்கு சஞ்சய் அளித்துள்ள பதிலில்,
என் படத்தின் ரிலீஸைப் பார்க்க அப்பா ரொம்பவே ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார். ஆனால், பட புரமோஷனுக்கெல்லாம் அவர் வர வேண்டிய அவசியமில்லை, வரவும் மாட்டார். மக்கள் பணியில் அவருக்கு இருக்கும் பொறுப்புகளும் வேலைகளும் மிக அதிகம். திரைக்குப் பின்னால் நான் என்ன உருவாக்கியிருக்கிறேன் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள அவர் ஆர்வமாக இருக்கிறார்; எனக்கு முழு உறுதுணையாகவும் உள்ளார் என்று கூறினார்.
அப்பாவின் நிழல் இல்லாமல், தனக்கான ஒரு சுயமான இடத்தை சினிமாவில் பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் சஞ்சய் தீவிரமாக உழைத்துள்ளார் என்பது அவரது பதிலில் வெளிப்படுகிறது.