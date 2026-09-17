  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. sigma-movie-audio-launch-jason-sanjay-clarification-vijay
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (10:41 IST)

சிக்மா இசை வெளியீட்டு விழா: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா? மகன் கொடுத்த ஓபன் டாக்!

சிக்மா இசை வெளியீட்டு விழா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (10:43 IST)
google-news
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நட்சத்திரமாகத் திகழ்ந்து, தற்போது தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பு வகித்து வரும் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், இயக்குநராக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் சிக்மா. லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ் பெரும் பொருட்செலவில் தயாரித்துள்ள இந்த திரைப்படத்தில் சுதீப் கிஷன் கதையின் நாயகனாக நடித்துள்ளார். எஸ். தமன் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் டிரைலர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வைரலானது. நட்சத்திர வாரிசின் முதல் முயற்சி என்பதைத் தாண்டி, ஒரு இயக்குநராக சஞ்சய் காட்டியுள்ள மேக்கிங் ஸ்டைல் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
நாளை (செப்டம்பர் 18) சென்னையில் சிக்மா திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற உள்ளது. திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் கலந்துகொள்ளும் இந்த மேடையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் வந்து மகனை வாழ்த்துவாரா என்கிற ஆர்வம் ரசிகர்களிடமும் அரசியல் பார்வையாளர்களிடமும் தீவிரமாக எழுந்துள்ளது.
 
 
இசை வெளியீட்டு விழா மற்றும் படத்தின் ரிலீஸ் நெருங்கி வரும் வேளையில், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்யிடம் இது குறித்து நேரடியாகக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. உங்கள் படத்தை விளம்பரப்படுத்தஅப்பா விஜய் ஒரு நாளாவது வருவாரா? ந்என்று கேட்கப்பட்டது.
 
அதற்கு சஞ்சய் அளித்துள்ள பதிலில்,
 
என் படத்தின் ரிலீஸைப் பார்க்க அப்பா ரொம்பவே ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார். ஆனால், பட புரமோஷனுக்கெல்லாம் அவர் வர வேண்டிய அவசியமில்லை, வரவும் மாட்டார். மக்கள் பணியில் அவருக்கு இருக்கும் பொறுப்புகளும் வேலைகளும் மிக அதிகம். திரைக்குப் பின்னால் நான் என்ன உருவாக்கியிருக்கிறேன் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள அவர் ஆர்வமாக இருக்கிறார்; எனக்கு முழு உறுதுணையாகவும் உள்ளார் என்று கூறினார்.
 
அப்பாவின் நிழல் இல்லாமல், தனக்கான ஒரு சுயமான இடத்தை சினிமாவில் பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் சஞ்சய் தீவிரமாக உழைத்துள்ளார் என்பது அவரது பதிலில் வெளிப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
விஜய் - அஜித் வீடியோவை ஓவர்டேக் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா!.. செம வைப்!..

விஜய் - அஜித் வீடியோவை ஓவர்டேக் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா!.. செம வைப்!..

விஜய் - அஜித் வீடியோவை ஓவர்டேக் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா!.. செம வைப்!..பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார், காக்க காக்க, பேரழகன் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் ஒன்றாக நடித்தவர்கள் சூர்யா ஜோதிகா. இருவருக்கும் இடையே காதல் ஏற்பட்டு திருமணமும் செய்து கொண்டனர். இவருக்கு ஒரு மகனும் மகளும் உள்ளனர் .

டி.ராஜேந்தர் இசையில் பாடியிருக்கும் இளையராஜா!.. ஃபேன்ஸ்க்கு ட்ரீட் இருக்கு!...

டி.ராஜேந்தர் இசையில் பாடியிருக்கும் இளையராஜா!.. ஃபேன்ஸ்க்கு ட்ரீட் இருக்கு!...ஒருதலை ராகம் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் டி.ராஜேந்தர்.

முதல் தமிழ் சினிமா!.. ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் மகாராஜா!..

முதல் தமிழ் சினிமா!.. ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் மகாராஜா!..விஜய் சேதுபதியின் 50வது திரைப்படம் மகாராஜா. இந்த திரைப்படத்தை நித்திலன் சாமிநாதன் இயக்கியிருந்தர். இவர் ஏற்கனவே குரங்கு பொம்மை என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி கவனம் ஈர்த்தவர்.

விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியின் பத்தா : எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் டீசர் வெளியானது

விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியின் பத்தா : எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் டீசர் வெளியானதுதமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் பத்தா. ரசிகர்களிடையே பெரும்

20 வருடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை.. மீண்டும் திருமணம் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடி!.. செம வீடியோ...

20 வருடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை.. மீண்டும் திருமணம் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடி!.. செம வீடியோ...சூர்யா, ஜோதிகா இருவருமே தொடக்க காலங்களில் இருவரும் ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்தனர்.