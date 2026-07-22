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Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (08:50 IST)

எச்சரித்து அனுப்பி இருக்கலாம்.. கைது நடவடிக்கை தேவையற்றது.. மார்க்கண்டேயன் கைது குறித்து பிரேமலதா

மார்க்கண்டேயன் கைது
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (08:50 IST)
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திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் முதலமைச்சர் விஜய்யின் எலும்பை உடைப்பேன் என்று பேசிய விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அவரை உடனடியாகக் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலில் வைத்துள்ளனர். 
 
மார்கண்டேயனின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சியான தேமுதிகவின் தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இதுகுறித்து தனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
 
மார்க்கண்டேயன் பேசியது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். அதேசமயம், நள்ளிரவில் இரவோடு இரவாக அவரை அதிரடியாக கைது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், காவல்துறை அவரை கடுமையாக எச்சரித்து மட்டுமே அனுப்பியிருக்க வேண்டும் என்றும் பிரேமலதா கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 
 
இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மார்கண்டேயனின் பேச்சு தவறு என்றாலும், கைது நடவடிக்கை தேவையற்றது என்று கூட்டணி கட்சி தலைவரே கருத்து தெரிவித்துள்ள சம்பவம் தற்போது அரசியல் அரங்கில் புதிய விவாதத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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