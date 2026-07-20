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  4. Tension Erupts: Former Minister Anita Radhakrishnan Confronts Police Over MLA Markandeyan's Arrest
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (14:59 IST)

அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை மீண்டும் கைது செய்ய முயற்சி.. மயக்கம் வருவதாக கூறியதால் முயற்சி கைவிடப்பட்டதா?

anitha radhakrishnan
Written By: Webdunia
Published: Mon, 20 Jul 2026 (14:59 IST)
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விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 
 
கைது செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏவை நேரில் சந்திக்க அனுமதி கோரி அவர் காவல்துறையினருடன் முரண்பட்டதால், அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் சென்றதால், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை கைது செய்ய காவல்துறையினர் முற்பட்டனர். அப்போது அவர் தனக்கு திடீரென மயக்கம் வருவதாக கூறியதால், அவர் மீதான கைது நடவடிக்கையை போலீசார் தற்காலிகமாக கைவிட்டனர்.
 
ஏற்கனவே, மார்க்கண்டேயனின் கைதுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்த முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் உள்ளிட்ட பல திமுக நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் இந்த செயல் திமுகவினரிடையே மேலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சட்டம்-ஒழுங்கை பேண வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் இவ்வாறு தொடர் போராட்டங்களிலும், அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்திலும் ஈடுபடுவது அரசியல் சூழலை மேலும் பதற்றமடைய செய்துள்ளது. ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டங்களை தாண்டி, அரசு இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டிற்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படுவது சட்ட சிக்கல்களை உருவாக்கும் என்று காவல் துறை தரப்பில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 
Edited by Siva

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