சென்னையின் மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் நவீன விளையாட்டு வசதிகள்.. மின்னணு டெண்டர் வெளியீடு..
சென்னையில் உள்ள விளையாட்டு ஆர்வலர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையின் மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் நவீன விளையாட்டு வசதிகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான மின்னணு ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
இத்திட்டத்தின் கீழ், செனாய் நகரில் உள்ள கிரசண்ட் சாலை விளையாட்டு மைதானம் , மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள அல்போன்சா மைதானம் மற்றும் அடையாறு கனால் பேங்க் சாலையில் உள்ள காந்தி நகர் பூங்காஆகிய மூன்று இடங்கள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. நீண்ட காலமாகப் போதிய பராமரிப்பு இன்றி இருந்த இந்த மைதானங்கள், தற்போது புதிய பொலிவுடன் நவீனமயமாக்கப்பட இருக்கின்றன.
இந்த உட்கட்டமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன், செனாய் நகர், மந்தைவெளிப்பாக்கம் மற்றும் அடையாறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் உயர்தர வசதிகளுடன் பயிற்சி பெற முடியும். தமிழக அரசின் இந்த நடவடிக்கை, நகர்ப்புற விளையாட்டு வளர்ச்சிக்குப் பெரும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.