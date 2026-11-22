போரூர் முதல் பூந்தமல்லி வரை இனி நோ டிராபிக்.. கீழே சாலை, நடுவில் மேம்பாலம், மேலே மெட்ரோ ரயில்..
சென்னையின் மேற்கு பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் நீண்டகால போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், காட்டுப்பாக்கத்தில் மூன்று அடுக்கு பிரம்மாண்ட மேம்பாலம் அமைய உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் இதற்கான ஒப்பந்த புள்ளிகளை கோரியுள்ளது. கீழே சாதாரண சாலை, நடுவில் ரோட்டரியுடன் கூடிய மேம்பாலம், மேலே மெட்ரோ ரயில் பாதை என நவீன வசதிகளுடன் இந்த பாலம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
தற்போது போரூரிலிருந்து பூந்தமல்லி செல்லும் வாகனங்கள் காட்டுப்பாக்கம் சந்திப்பில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. புதிய பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தவுடன், நேராகச் செல்லும் வாகனங்கள் மேம்பாலம் வழியாகவும், திரும்பும் வாகனங்கள் ரோட்டரி வழியாகவும் தடையின்றிச் செல்ல முடியும். இதனால் பள்ளி மாணவர்கள், அலுவலகம் செல்வோர் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் போன்ற அவசர வாகனங்களின் பயண நேரம் வெகுவாகக் குறையும்.
மேலும், இத்திட்டத்துடன் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சர்வீஸ் சாலைகளும் அமைக்கப்பட உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கும் பிரச்சனையும் தீரும். பேருந்து மற்றும் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்தை ஒரே இடத்தில் இணைக்கும் இந்தத் திட்டம், இப்பகுதியின் வணிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் பெரும் உந்துதலாக அமையும்.