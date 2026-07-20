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கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்கு.. முழு விவரங்கள்...
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும், மிரட்டும் வகையிலும் பேசிய விளாத்திகுளம் திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் சட்டமன்றத்தில் பேசிய முதல்வர் விஜய், எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் ஓடிவிடுவதாகவும், அதனால் பேரவை கதவுகளை மூடிவிட்டுத்தான் பேச வேண்டும் போல என விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடியாக, கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன், சட்டமன்றத்தை பூட்டினால் முதல்வர் விஜய்யின் எலும்பை உடைத்துதான் அனுப்புவோம் என்று கொச்சையாகவும், வன்முறையை தூண்டும் வகையிலும் பேசியிருந்தார்.
இவரது இந்த பேச்சு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் விதமாகவும், பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிப்பதாகவும், இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே மோதலைத் தூண்டும் வகையிலும் பேசியதாக கூறி, மார்க்கண்டேயன் மீது 351/3, 352/3, 353/3 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, காவல்துறையினர் அவரை அதிரடியாகக் கைது செய்தனர். எம்.எல்.ஏ ஒருவரே முதல்வரை நோக்கி இவ்வாறு வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் பேசியிருப்பது, திமுக மற்றும் தவெக இடையிலான அரசியல் மோதலைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு இத்தகைய பொறுப்பற்ற முறையில் பேசியது, சட்டத்தின் முன் அவர் கடுமையாக எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
ஜனநாயக முறைப்படி கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டிய இடத்தில், தனிநபர் தாக்குதல் மற்றும் உடல் ரீதியான மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டது கண்டனத்திற்குரியது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
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திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..
மானங்கெட்ட முதலமைச்சரே, எங்களை கோமாளிகள் என்றா நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய்? சட்டமன்றத்தை கூட்டினால் உனக்கு எலும்பு இருக்காது, உடைத்து தான் உன்னை அனுப்புவோம்" என்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அந்த கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்தது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த கைதை கண்டித்து திமுக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவிப்பது கேவலத்தின் உச்சக்கட்டம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் தகாத வார்த்தைகளை பேசி முதலமைச்சரை விமர்சிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என